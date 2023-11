"Весілля століття" в Парижі: невідома пара затьмарила найкращі урочистості світових зірок (відео)

Мільйони користувачів соцмереж намагаються дізнатися більше про молодят і вартість урочистості, яку закохані з королівським розмахом відзначали в столиці Франції.

Шлюбна церемонія в Парижі (Франція) стала сенсацією в мережі. Наречений і наречена виявилися не найвідомішими людьми, на відміну від моделі Софії Річі, з весіллям якої порівнюють свято. Про це пише New York Post.

Ще кілька тижнів тому Маделайн Броквей була ніким в інтернеті, а тепер 26-річна американська наречена злетіла на вершину слави, оскільки відеозаписи її шикарного паризького весілля приводять у захват користувачів TikTok по всьому світу.

Дівчина, яка на початку цього місяця обмінялася обітницями з майбутнім чоловіком Джейкобом ЛаГроном, вирішила розповісти про пишну урочистість у соціальних мережах, набравши сотні тисяч переглядів від захоплених користувачів, які захоплювалися незвичайним дівич-вечором нареченої, її проживанням у Версальському палаці та приватним виступом гурту Maroon 5, що супроводжував перший танець молодят.

Деякі глядачі порівнюють її весілля з весіллям 25-річної світської левиці Софії Річі, яка навесні минулого року одружилася на півдні Франції з 30-річним Елліотом Грейнджем. Про пишне весілля цієї пари в готелі Hotel du Cap-Eden-Roc в Антібі говорили всі — до тих пір, поки не з'явилася Броквей.

"Весілля Софії Річі — це весілля "тієї самої дівчини" 2023 року? Ні, це не вона. Це весілля Маделайн Броквей", — заявила організатор заходів Лорен Зігман в TikTok.

Наречений і наречена виявилися не найвідомішими людьми Фото: колаж Фокус

На початку весільної урочистості вона влаштувала дівич-вечір на ексклюзивному курорті Amangiri в пустелі штату Юта, причому щовечора вбрання і декор було підібрано відповідно до певної тематики, а все, що відбувалося, знімав найнятий відеооператор.

Перша ніч "дівич-вечора мрії" пройшла під назвою "Pretty in Pink" з рожевою вечерею біля басейну, наступна — "Aliens Among Us" із зеленим декором і химерними перуками, третя — "Golden Hour". І, нарешті, четверта ніч, присвячена Марії-Антуанетті, із затягнутими таліями, корсетами і напудреними перуками, а також із моторошним декором у вигляді черепів.

Прибувши до Парижа за п'ять днів до знаменної дати, Броквей і її оточення зібралися в салоні Chanel Haute Couture на вулиці Камбон, а потім зупинилися у Версалі. Там її зустрічали з пляшками Dom Pérignon з льодом і глем-групою, після чого вона сіла за стіл, на якому була сервірована вечеря при свічках.

За три дні до "весілля століття", одягнена в білий костюм зі сліпучими візерунками й відповідну шубу, вирушила на Ейфелеву вежу, щоб пообідати та зробити фотосесію, а потім повечеряти на човні перед історичною пам'яткою.

Попри те, що вона ще не опублікувала матеріали з репетиційної вечері, церемонії та свята, її близькі поділилися в інтернеті кадрами цього видовища.

Користувачка TikTok Саванна Голл набрала 1,4 млн переглядів на ролику, присвяченому весіллю Броквей і ЛаГрона, поділившись фрагментами репетиційної вечері пари в Паризькій опері, на парадних сходах якої виступав струнний квартет.

Пара одружилася на розкішній церемонії просто неба. Після першого танцювального номера популярний музичний гурт Maroon 5 дав повноцінний закритий концерт.

"Коли я кажу, що я одержимий і що це найідеальніше весілля всіх часів, я не перебільшую. Я дуже рекомендую стежити за Мадлен Броквей — вона стане вашою новою нав'язливою ідеєю, як стала моєю", — захоплювався екстравагантним союзом щасливої пари один із незнайомців.

Музичний гурт Maroon 5 дав повноцінний закритий концерт Фото: колаж Фокус

Попри те, що весілля назвали "весіллям століття", більшість глядачів навіть не знали, хто така Броквей, до її недавньої появи в мережі.

"Хто ви? Це приголомшливо. Радий, що алгоритм привів мене до цього! Вітаю, красуне", — написав один із шанувальників в TikTok.

Інші користувачі продовжували запитувати ім'я дівчини, відзначали розкішну церемонію і називали її новою зіркою.

Видання зазначає, що на сайті LinkedIn наречена вказала себе як "підприємець", її батько — Роберт "Боб" Броквей, бізнесмен із Південної Флориди. Чоловік володіє компанією Ussery Automotive Group, якій належить низка дилерських центрів Mercedes-Benz.

Точну суму доходу батьків нареченої журналісти так і не змогли з'ясувати, але достеменно відомо, що на початку 2023 року сім'я продала два своїх автосалони, заробивши на цьому від 150 мільйонів до 700 мільйонів доларів.

