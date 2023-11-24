"Матусин синочок": наречений кинув наречену і поїхав із матір'ю одразу після весілля

Жінка, яка вирішила не називати свого імені, впевнена, що її свекруха була давно проти одруження на тій підставі, що вона була старшою за її сина. Під час церемонії наречена просила нареченого залишитися з нею, але чоловік поїхав із матір'ю.

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30-річна жінка, яка нещодавно вийшла заміж, розповіла, що її чоловік залишив церемонію одруження, щоб побути зі своєю матір'ю і сім'єю. Користувачі соціальних мереж хвилюються про майбутнє молодої дружини. Про це пише The Mirror.

Жінка була схвильована після того, як її чоловік покинув весільну церемонію в їхньому власному домі, щоб побути зі своєю сім'єю. Дівчина стверджує, що її свекруха владна і контролює свого синка. Спочатку вона була проти їхнього одруження на тій підставі, що наречена старша за свого чоловіка. Тому вона вирішила дізнатися думку інших людей, розповівши свою історію на популярному форумі Reddit.

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Після укладення шлюбу подружжя повернулося до їхнього нового родинного дому, і свекруха сказала, що вона та її рідні можуть залишитися тільки на годину, бо потім вони відвідують інших друзів. Це дуже засмутило дівчину, адже вона витратила 1000 фунтів стерлінгів на прикрашання житла. Одразу після весільних фотографій і розрізання торта її чоловік вирішив виїхати зі своєю сім'єю.

"Ми з чоловіком одружені вже майже три місяці, але я досі травмована тим, що він зробив у день нашого весілля. Я щонайменше дві ночі на тиждень не сплю всю ніч і плачу через це. У нас було дуже гарне весілля, на яке були запрошені тільки родичі. Я з дуже великої сім'ї, тому з мого боку і з боку чоловіка було не менше 50 осіб. Мене не прийняла мати мого чоловіка, бо я старша за нього, а вона хотіла, щоб він одружився з кимось набагато молодшим. Протягом двох років ми обидва намагалися домогтися її згоди, тому що мої батьки не хотіли віддавати мене в сім'ю, яка мене не схвалювала", — написала жінка на форумі.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Вона розповіла, що не раз говорила з 29-річним чоловіком про те, що він "матусин синочок", бо не бажає казати матері, що не хоче жити в її домі.

"У нас була невелика церемонія в залі, де ми стали чоловіком і дружиною, а потім сім'я чоловіка повернулася до мого будинку. Його мама сказала, що вони не зможуть залишитися більше ніж на годину, оскільки сьогодні їм треба відвідати друзів. Я покликала чоловіка і сказала йому, що це день нашого весілля, що він не може ось так просто піти. Він мав бути зі мною допізна, скоро прийдуть інші члени моєї сім'ї та друзі. Він сказав "добре", щоб я просто закрила рота. Ми розрізали торт, настав час фотографуватися, і в його мами на очах з'явилися сльози. Решта членів його сім'ї просто мовчали. Їхній настрій був дуже пригніченим", — пише дівчина.

Розлючена наречена розповіла, що саме тоді її наречений сказав їй, що їде разом із матір'ю. Жінка зайшла в дім і почала ридати. Двоюрідні сестри, тітки, дядьки зібралися навколо неї й намагалися втішити. Дівчина розповіла іншим користувачам форуму, що могла б піти від свого обранця, але залишилася, оскільки вони тепер одружені.

"Мене це так зачепило, що принаймні кожну другу ніч я плакала, засинаючи. Він намагався мене втішити, але мало що змінювалося, поки одного разу йому набридло, що я плачу, і він почав мене ображати. Я пишу це, бо не знаю, чи минуло достатньо часу, щоб я змогла пробачити його за це, бо в глибині душі я відчуваю, що ніколи не зможу пробачити такий вчинок. Я хотіла піти від нього відразу після цього, але я занадто сильно його люблю", — додала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Інші користувачі Reddit порадили їй якнайшвидше тікати від цієї сімейки, поки є така можливість.

"Ти вже знаєш, що на тебе чекає, якщо ти — завагітнієш, захворієш, трапиться щось непередбачуване, і тобі знадобиться підтримка чоловіка... Досить його матері клацнути пальцями, і ти залишишся сама. Чи будете ви ставити себе на перше місце? Чи станете килимком для його сім'ї?" — написав один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що 91-річний мільярдер знову шукає наречену. Обраниця має бути старшою за 45 років і мати досвід у бізнесі, щоб допомагати чоловікові. У мільярдера є четверо дітей від попередніх шлюбів.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і виявила, що між ними проскочила іскра.