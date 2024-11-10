Молодой миллионер: 7-летний мальчик заработал $22 млн на роликах в YouTube

Видео Райана собирают миллионы просмотров до сих пор, а его канал сейчас имеет более 38 миллионов подписчиков.

Тысячи людей стали миллионерами благодаря просмотрам на YouTube, но история 13-летнего Райана стоит особняком. В 7 лет он стал самым молодым миллионером платформы и в 2018 году заработал 22 миллиона долларов. Его секрет прост: Райан делает то, что нравится детям, — играет с машинками, катается на велосипеде и распаковывает игрушки на камеру. Об этом стало известно из его канала.

Примечательно, что идея создать канал Ryan's World возникла у самого Райана. Он с увлечением смотрел обзоры игрушек и однажды попросил родителей снять видео, где он будет в центре внимания. Родители поддержали его идею, и не прогадали — всего за год Райан стал настоящей звездой, завоевав сердца миллионов детей по всему миру.

Ролики Райана продолжают собирать миллионы просмотров, а число подписчиков на его канале превысило 38 миллионов — значительно больше, чем население Нидерландов. Такой успех открыл перед семьей Райана множество возможностей: родители оставили основную работу, чтобы сосредоточиться на развитии блога, заключая многомиллионные рекламные контракты на игрушки.

7-летний мальчик заработал $22 миллиона на роликах в YouTube

У Райана уже появляются конкуренты: родители решили развивать YouTube-каналы его младших сестер-близняшек. Похоже, успех Райана превратился в семейное дело, и теперь вся семья раскрывает свой потенциал.

7-летний мальчик заработал $22 миллиона на роликах в YouTube

Напомним, ранее Фокус писал, что в 1999 году американец Тимоти Шульц, на то время 21-летний заправщик из Айовы (США), сорвал джекпот национальной лотереи Powerball в размере 28 миллионов долларов. Это событие раз и навсегда изменило жизнь простого парня, который жил в подвале родительского дома, учился заочно в колледже и один-два раза в неделю покупал лотерейные билеты в надежде поймать удачу.

Кроме того, миллионер Майк Блэк в рамках уникального социального эксперимента добровольно отказался от своего богатства и стал бездомным. Мужчина хотел начать все с нуля и доказать, что вполне реально без стартового капитала заработать 1 миллион долларов всего за 12 месяцев.