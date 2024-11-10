20-летний миллионер, который хвастался своим богатством, на самом деле оказался никем (фото)

Молодой человек сфабриковал свое состояние и манипулировал снимками, чтобы привлечь подписчиков в социальных сетях и получить прибыль от азартных игр.

20-летнего "миллионера" из Китая задержали после того, как он похвастался удивительным денежным подарком в размере 180 миллионов юаней (25 миллионов долларов США), полученным от своей бабушки на день рождения. Позже оказалось, что звезда социальных сетей сфабриковал историю от начала до конца.

Парень регулярно демонстрировал роскошные автомобили, ювелирные изделия и антиквариат на своей странице в Douyin. Столкнувшись с осуждением и недоверием со стороны подписчиков, он опубликовал скриншот своего банковского счета, на котором якобы были сбережения в размере 2,4 миллиарда юаней (335 миллионов долларов США).

Кроме того, молодой человек поделился письмом о назначении старшего члена семьи на престижную должность, добавив фотографию офицеров Народно-освободительной армии Китая.

Парень регулярно демонстрировал роскошные автомобили, ювелирные изделия и антиквариат на своей странице в Douyin Фото: Guizhou Internet Police

В четверг, 31 октября, киберполиция китайской провинции Гуйчжоу сообщила, что подозреваемый, который фигурирует в этом деле под фамилией Тянь, сфабриковал свое состояние и манипулировал снимками, чтобы привлечь подписчиков и получить прибыль от азартных игр в интернете.

Виновника арестовали за нарушение общественного порядка, в частности правил пользования киберпространством. Сейчас расследование этого дела продолжается.

Напомним, ранее Фокус писал, что в 1999 году американец Тимоти Шульц, на то время 21-летний заправщик из Айовы (США), сорвал джекпот национальной лотереи Powerball в размере 28 миллионов долларов. Это событие раз и навсегда изменило жизнь простого парня, который жил в подвале родительского дома, учился заочно в колледже и один-два раза в неделю покупал лотерейные билеты в надежде поймать удачу.

Кроме того, миллионер Майк Блэк в рамках уникального социального эксперимента добровольно отказался от своего богатства и стал бездомным. Мужчина хотел начать все с нуля и доказать, что вполне реально без стартового капитала заработать 1 миллион долларов всего за 12 месяцев.