20-річний мільйонер, який хизувався своїм багатством, насправді виявився ніким (фото)

Молодий чоловік сфабрикував свої статки та маніпулював знімками, щоб залучити підписників у соціальних мережах та отримати прибуток від азартних ігор.

20-річного "мільйонера" з Китаю затримали після того, як він похизувався дивовижним грошовий подарунок у розмірі 180 мільйонів юанів (25 мільйонів доларів США), отриманим від своєї бабусі на день народження. Згодом виявилося, що зірка соціальних мереж сфабрикував історію від початку до кінця.

Хлопець регулярно демонстрував розкішні автомобілі, ювелірні вироби та антикваріат на своїй сторінці у Douyin. Зіткнувшись з осудом та недовірою з боку підписників, він опублікував скриншот свого банківського рахунку, на якому нібито були заощадження у розмірі 2,4 мільярда юанів (335 мільйонів доларів США).

Крім того, молодий чоловік поділився листом про призначення старшого члена родини на престижну посаду, додавши фотографію офіцерів Народно-визвольної армії Китаю.

Хлопець регулярно демонстрував розкішні автомобілі, ювелірні вироби та антикваріат на своїй сторінці у Douyin Фото: Guizhou Internet Police

У четвер, 31 жовтня, кіберполіція китайської провінції Гуйчжоу повідомила, що підозрюваний, який фігурує у цій справі під прізвищем Тянь, сфабрикував свої статки та маніпулював знімками, щоб залучити підписників та отримати прибуток від азартних ігор в інтернеті.

Винуватця арештували за порушення громадського порядку, зокрема правил користування кіберпростором. Наразі розслідування цієї справи триває.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у 1999 році американець Тімоті Шульц, на той час 21-річний заправник з Айови (США), зірвав джекпот національної лотереї Powerball у розмірі 28 мільйонів доларів. Ця подія раз і назавжди змінила життя простого хлопця, який жив у підвалі батьківського будинку, навчався заочно в коледжі й один-два рази на тиждень купував лотерейні білети в надії впіймати удачу.

Крім того, мільйонер Майк Блек у межах унікального соціального експерименту добровільно відмовився від свого багатства та став бездомним. Чоловік хотів почати все з нуля й довести, що цілком реально без стартового капіталу заробити 1 мільйон доларів усього за 12 місяців.