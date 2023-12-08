Кінець розкішного життя: мільярдер, який хвалився своїм багатством, став банкрутом (фото)

Підприємець Роберт Булл втратив свої статки лише за пів року після того, як разом із новою дружиною похизувався своїм багатством в особняку вартістю 10 мільйонів фунтів.

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Британський 46-річний мільярдер Роберт Булл, який претендував на звання одного з найбагатших людей Великої Британії, за повідомленнями, збанкрутував, набравши боргів на 725 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це пишуть Daily Mail.

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Чоловік, який нещодавно посів 88-ме місце у списку багатіїв Sunday Times, оцінив свої статки майже у 2 мільярди фунтів стерлінгів, коли показував журналістові свій будинок із доріжкою для боулінгу та колекцією з 12 суперкарів вартістю 4 мільйони фунтів стерлінгів.

46-річний бізнесмен заробив свої статки, займаючись будівництвом житлових будинків. Нещодавно адвокати, які подали заяву про банкрутство пана Булла, заявили, що його твердження про те, що він дуже багатий, не відповідають дійсності, повідомляє Bloomberg.

Величезний борг, що утворився після краху його компанії RoyaleLife, складається з 22 кредитних договорів, за якими бізнесмен дав особисті гарантії низці кредиторів. Компанія була оцінена в 4 мільярди фунтів стерлінгів. Суд визнав чоловіка банкрутом 1 грудня.

Пара познайомилася в барі у 2019 році Фото: Instagram

Містер Булл, який був двічі одружений і зараз живе зі своєю новою 30-річною норвезькою нареченою Сарою Нільсен, недалеко від Саутгемптона, сподівається укласти угоду про виплату своїх боргів лише під 0,25 відсотка, йдеться в судових документах.

"Це не дуже великий прибуток для кредиторів, але це прибуток", — сказав Бен Чаннер, адвокат, який виступає від імені містера Булла.

Видання зазначає, що це не вперше, коли бізнесмен стикається з банкрутством. У 2016 році він боровся за своє існування після того, як заборгував кредиторам 3,5 мільйона фунтів стерлінгів і впав у "огидну депресію", через яку не міг працювати протягом трьох місяців.

Містер Булл любить дорогі автомобілі Фото: Instagram

Наразі підприємець володіє колекцією з 12 суперкарів вартістю 4 мільйони фунтів стерлінгів і мешкає в маєтку вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів разом із дружиною Сарою Нільсен. У маєтку, де пара тримає двох собак, коня і тхора, є власний боулінг на три доріжки і шість подвійних гаражів. Минулого місяця повідомлялося, що у містера Булла також є дворецький, який раніше працював на Першого морського лорда, начальника штабу Королівського флоту.

Містер Булл і міс Нільсен також ділять будинок вартістю 1 мільйон фунтів стерлінгів у Крістіансунді, її рідному місті в Норвегії. Пара познайомилася в барі 2019 року. Попри те, що обидва на той час перебували у стосунках, пара в підсумку все ж зійшлася.

Раніше Фокус повідомляв, що 91-річний мільярдер знову шукає наречену. Обраниця має бути старшою за 45 років і мати досвід у бізнесі, щоб допомагати чоловікові. У мільярдера є четверо дітей від попередніх шлюбів.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і виявила, що між ними проскочила іскра.