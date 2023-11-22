Интересует ум, а не внешность: 91-летний миллиардер вновь ищет невесту (фото)

Избранница должна быть старше 45 лет и иметь опыт в бизнесе, чтобы помогать мужу. У миллиардера есть четверо детей от предыдущих браков.

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91-летний австрийский миллиардер Рихард Люгнер вновь ищет жену. До этого у него было шесть браков. Об этом пишет BILD.

Австриец основал и владеет строительной компании, которая носит его имя. В Вене он построил торговый центр Lugner City. Бизнесмен часто появляется на различных телешоу, его называют "светским львом" в мире строительства.

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Люгнер был женат шесть раз. Самый большой ажиотаж вызвала его пятая свадьба с Кэти Шмитц в 2014 году, когда ему был 81 год. Модель Playboy была на 57 лет моложе супруга, однако его это не волновало.

Бизнесмен, являющийся одним из организаторов знаменитых балов в Венской опере сыграл свадьбу в знаменитом венском дворце Шенбрунн, в котором полторы тысячи комнат и залов. Пара рассталась через два года.

"Жить надо активно, даже в любви! Мне все еще нравится быть активным, и я действительно хочу быть с кем-то", — заявил Люгнер в комментарии для BILD.

Рихард и Кэти расстались спустя 2 года после свадьбы Фото: FM1Today

В беседе с журналистами предприниматель сказал, что его избранница должна быть старше 45 лет и иметь опыт в бизнесе, чтобы помогать мужу. В первую очередь бизнесмена интересует ум, а не внешность женщины.

Мужчина также прославился на весь мир после того, как в феврале 2014 года выложил 500 000 долларов за то, чтобы американская телезвезда Ким Кардашьян сопровождала его на Венский бал.

У Люгнера четверо детей, два сына и две дочери.

Ранее Фокус сообщал, что 16-летняя королева красоты, вышедшая замуж за 66-летнего миллионера, ответила критикам. Бывшая участница конкурса "Мисс Подросток" Кауане Роде Камарго и мэр-мультимиллионер Хиссам Хуссейн Дехаини связали себя узами брака и сказали, что не могут быть счастливее, несмотря на то, что некоторые люди осуждают их брак.

Также стало известно, что девушка вышла замуж за бывшего сводного брата. Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, вновь встретилась на вечеринке через 10 лет после развода родителей и обнаружила, что между ними проскочила искра.