Не могли впоратися зі зростом: висока жінка роками не могла знайти собі хлопця (фото)

Ліззі Грумбрідж зазнала багато труднощів через свій зріст. Однак нещодавно дівчина змогла знайти людину, яка допомагає їй впоратися з проблемами і бути щасливою.

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29-річній Ліззі Грумбрідж із Корнуолла (Велика Британія) доводилося стикатися з невпевненими в собі хлопцями, які забороняли їй носити високі підбори. Однак нарешті вона знайшла коханого чоловіка, який значно нижчий за неї. Про це пише Daily Star.

Жінка зі зростом 6 футів 3 дюйми (трохи більше ніж 1 метр і 90 сантиметрів) розповіла, що нарешті знайшла чоловіка, який достатньо впевнений у собі, щоб впоратися з її зростом.

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Красуня знайшла своє кохання в Tinder. Її обранцем став 30-річний Джеймс Гітченс, генеральний директор електротехнічної компанії, який має зріст 5 футів 8 дюймів (176 сантиметрів). Видання зазначає, що йому "байдуже" на зріст Ліззі, і він каже, що вона — перша жінка вища за нього на зріст, з якою він коли-небудь зустрічався.

Дівчина завжди почувалася невпевнено під час побачень через неправильне судження про високих жінок і очікування, що чоловік має бути вищим. Блондинка стверджує, що в неї було обмежене коло людей, з якими вона могла спілкуватися.

Ліззі виявила, що чоловіки, нижчі за неї на зріст, не хочуть виходити за рамки того, що суспільство вважає "нормальним", і зустрічатися з тими, хто вищий за них. Однак насправді їй подобаються невисокі хлопці, і вона каже, що хотіла, щоб її любили за те, яка вона є.

"За свій зріст я маю дякувати генетиці, мої прабабуся і прадідусь були високими. У минулому знайомства не завжди були легкими, багато років я почувалася невпевнено і ніби не вписувалася в суспільство. Мені було важко зустріти справжніх людей, особливо з огляду на те, що чоловіки мають бути вищими. Це обмежувало мене, оскільки багато чоловіків не виходять зі своєї зони комфорту або з того, що, на їхню думку, суспільство вважає нормальним", — каже Ліззі.

Жінка не може без пригод купити навіть одяг Фото: mediadrumimages/LizzyGroombridge

За словами дівчини, у неї були стосунки, в яких її партнер не почувався комфортно поруч із нею, особливо на публіці.

"Наприклад, я не могла носити з ними підбори. Я хотіла, щоб до мене ставилися і поважали так само як і будь-яку іншу людину, незалежно від мого зросту. Я — це я, я варта більшого, і в мені набагато більше глибини, ніж різниця в зрості", — сказала вона.

Однак труднощі з хлопцями були не єдиною проблемою Ліззі. Жінка не може без пригод купити навіть одяг.

"Колготки та інші речі — велика проблема для високих жінок. Зараз я працюю над створенням власної лінійки колготок та одягу. Люди часто дивляться на мої ноги з недовірою", — каже вона.

Чоловік каже, що йому "байдуже" на зріст Ліззі і що вона перша жінка, вища за нього на зріст Фото: mediadrumimages/LizzyGroombridge

Крім того, в дитинстві над дівчиною часто знущалися і били. Діти обзивали її "довготелесою", "бобовим стовпом" і "зеленим гігантом".

Зараз Ліззі та її партнер Джеймс кажуть, що вони дуже щасливі разом, але визнають, що іноді в їхніх стосунках зустрічається осуд. Однак вони вважають за краще не звертати уваги на ненависть і зосередитися на позитиві.

"Мій партнер раніше не зустрічався з жінками високого зросту, я в нього перша. Він дуже відкрито говорить про те, що багато дівчат зустрічаються тільки з тими, хто вищий за них. У нас дуже схожі погляди, і я подобаюся йому такою, яка я є. Іноді на нас, як на пару, реагують негативно, але здебільшого це просто зарозумілість і очікування, що я кину свого хлопця заради найвищого хлопця в кімнаті. Ні, дякую", — додала британка.

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