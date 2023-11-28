"Планета перенаселена": модель назвала 118 причин, щоб не заводити дітей (фото)

Еллі Гонсалвес, яка живе з чоловіком уже 15 років, постійно ставлять запитання про те, коли в неї вже з'являться маленькі дітки.

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Австралійська модель Еллі Гонсалвес точно знає, чого вона хоче від свого майбутнього, і діти не входять до цього рівняння. Красуня розповіла, що в неї є 118 причин, через які вона ніколи не захоче стати матір'ю. Про це пише Daily Star.

Дівчина впевнена, що не хоче мати дітей. Модель поділилася своїм "дуже чесним особистим списком" причин, через які вона не хоче заводити сім'ю.

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За словами Еллі, після кількох років розпитувань вона вирішила пояснити своїм шанувальникам і недоброзичливцям по пунктах чому не планує заводити дітей.

"Після багатьох років, протягом яких мене запитували, чому я не хочу мати дітей, я написала цю статтю, тому що завжди здавалося, що коротка причина ніколи не була достатньо вагомою або зрозумілою. Отже, ось більш детально для тих, хто запитує. Це мої особисті думки, засновані на власному досвіді або на тому, чим дуже чесні люди поділилися зі мною особисто або в інтернеті. Деякі люди створені для того, щоб бути батьками, і це чудово, але таке життя просто не для мене", — пише австралійка.

На початку свого списку Еллі сказала, що діти — це "відповідальність до самої смерті".

"Післяпологове випадіння волосся, ви постійно втомлюєтеся, діти можуть успадкувати емоційні травми, а наша планета перенаселена. І це тільки початок", — продовжила модель

Жінка вже 15 років живе зі своїм нинішнім чоловіком Россом Скаттсом Фото: ellie_gonsalves/Instagram

Еллі, яка живе зі своїм нинішнім чоловіком Россом Скаттсом уже 15 років, постійно ставлять запитання про те, коли вона збирається завести дітей. І її численні доводи викликали в мережі чимало суперечок.

"Наявність дітей робить вас самовідданим... Я вважаю, що народження дитини зробило мене кращою людиною. PS Половина ваших причин просто смішні", — написав один чоловік.

Однак знайшлися й ті, хто підтримав модель.

"Чому людей це так турбує. Це не їхня справа, це ніяк не впливає на їхнє життя, і все ж вони так засмучуються через це. Це повністю ваш вибір!" — написав один із них.

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