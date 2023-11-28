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"Усе не так, як здається": наречена розкрила правду про "ідеальні" весільні знімки (фото)

Реальні весільні знімки, блогер, зірка соцмереж, наречена, весільна сукня, знімки до весілля, підготовка до весілля
Фото: Instagram/breeelenehan | Дівчина показала "справжні" фотографії з дня весілля

Зірка соцмереж розмістила свої фото без макіяжу, а також знімки, на яких вона зображена у весільній сукні, щоб показати, як вона змінилася. Така щирість сподобалася її шанувальникам.

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Інфлюенсерка Брі Ленехан з Австралії відома своїми чесними й знімками без фільтра, і вона захотіла показати свої "справжні" фотографії з дня весілля, порівнявши їх з "ідеальними". Про це пише Daily Star.

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Цього тижня зірка соціальних мереж розповіла своїм шанувальникам в Instagram (майже 900 тисяч осіб), що на наречених чиниться величезний тиск, щоб вони мали приголомшливий вигляд на своїх весільних фотографіях — з білими зубами, чистою шкірою, ідеальними бровами і без зморшок. Однак вона заявила, що хоче показати, який вигляд вона має насправді, без професійної зачіски та макіяжу.

Брі розмістила свої фотографії без макіяжу, а також знімки, на яких вона зображена у весільній сукні, щоб показати, як вона змінилася.

"Наречена, яку ви бачили і наречена, яку ви не бачили", — підписала вона фото.

Реальні весільні знімки, блогер, зірка соцмереж, наречена, весільна сукня, знімки до весілля, підготовка до весілля Fullscreen
Дівчина показала який вигляд вона має без професійної зачіски та макіяжу
Фото: Instagram/breeelenehan

На одному зі знімків вона показала маску для обличчя, на іншому — збільшила зображення деяких плям. Ще одна фотографія також привертає увагу до її зморшок, темних мішків під очима і пор.

"Усе не так, як здається. Тиск, пов'язаний з необхідністю скинути вагу для розміру сукні, мати чисту шкіру, відсутність зморщок, білі зуби, ідеальні брови, вії, нігті, засмагу і губи, реальний у будь-який день, але особливо напередодні дня весілля. І хоча на фотографіях, які ви бачите в день весілля, зазвичай зображені люди з професійною зачіскою, макіяжем, засмагою й усім іншим (що в мене й було), я хотіла залишити тут кілька реальних знімків, щоб нагадати вам, що в кожного є своя версія, яку ви не завжди бачите в інтернеті", — написала австралійська красуня.

Реальні весільні знімки, блогер, зірка соцмереж, наречена, весільна сукня, знімки до весілля, підготовка до весілля Fullscreen
Маска для обличчя
Фото: Instagram/breeelenehan

Шанувальникам сподобався цей сміливий пост.

"Ви так надихаєте мене. Учора в мене були заручини, і я вже сказала, що нічого цього робити не буду! Він зробив мені пропозицію. 18-й розмір, мішки під очима, розтяжки, набридливе волосся на підборідді, живіт, який, "побачивши їжу", має вигляд на пів року вагітного — це я. Чому ж жінка, яка стоїть наприкінці проходу в цей день, має бути іншою?" — написала одна дівчина.

Реальні весільні знімки, блогер, зірка соцмереж, наречена, весільна сукня, знімки до весілля, підготовка до весілля Fullscreen
Шанувальникам сподобався сміливий пост дівчини
Фото: Instagram/breeelenehan

Попри те, що Брі відома своїми бодіпозитивними постами, у липні вона зізналася, що не завжди була такою впевненою у своїй зовнішності й навіть редагувала кожну свою фотографію, перш ніж поділитися нею.

"Це тіло постійно змінюється. Я не збираюся все життя ненавидіти себе і приховувати... Я щодня вчуся приймати себе, будь-яку свою майбутню версію", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що 91-річний мільярдер знову шукає наречену. Обраниця має бути старшою за 45 років і мати досвід у бізнесі, щоб допомагати чоловікові. У мільярдера є четверо дітей від попередніх шлюбів.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і виявила, що між ними проскочила іскра.