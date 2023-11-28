"Усе не так, як здається": наречена розкрила правду про "ідеальні" весільні знімки (фото)

Зірка соцмереж розмістила свої фото без макіяжу, а також знімки, на яких вона зображена у весільній сукні, щоб показати, як вона змінилася. Така щирість сподобалася її шанувальникам.

Related video

Інфлюенсерка Брі Ленехан з Австралії відома своїми чесними й знімками без фільтра, і вона захотіла показати свої "справжні" фотографії з дня весілля, порівнявши їх з "ідеальними". Про це пише Daily Star.

Важливо

"Весілля століття" в Парижі: невідома пара затьмарила найкращі урочистості світових зірок (відео)

Цього тижня зірка соціальних мереж розповіла своїм шанувальникам в Instagram (майже 900 тисяч осіб), що на наречених чиниться величезний тиск, щоб вони мали приголомшливий вигляд на своїх весільних фотографіях — з білими зубами, чистою шкірою, ідеальними бровами і без зморшок. Однак вона заявила, що хоче показати, який вигляд вона має насправді, без професійної зачіски та макіяжу.

Брі розмістила свої фотографії без макіяжу, а також знімки, на яких вона зображена у весільній сукні, щоб показати, як вона змінилася.

"Наречена, яку ви бачили і наречена, яку ви не бачили", — підписала вона фото.

Дівчина показала який вигляд вона має без професійної зачіски та макіяжу Фото: Instagram/breeelenehan

На одному зі знімків вона показала маску для обличчя, на іншому — збільшила зображення деяких плям. Ще одна фотографія також привертає увагу до її зморшок, темних мішків під очима і пор.

"Усе не так, як здається. Тиск, пов'язаний з необхідністю скинути вагу для розміру сукні, мати чисту шкіру, відсутність зморщок, білі зуби, ідеальні брови, вії, нігті, засмагу і губи, реальний у будь-який день, але особливо напередодні дня весілля. І хоча на фотографіях, які ви бачите в день весілля, зазвичай зображені люди з професійною зачіскою, макіяжем, засмагою й усім іншим (що в мене й було), я хотіла залишити тут кілька реальних знімків, щоб нагадати вам, що в кожного є своя версія, яку ви не завжди бачите в інтернеті", — написала австралійська красуня.

Маска для обличчя Фото: Instagram/breeelenehan

Шанувальникам сподобався цей сміливий пост.

"Ви так надихаєте мене. Учора в мене були заручини, і я вже сказала, що нічого цього робити не буду! Він зробив мені пропозицію. 18-й розмір, мішки під очима, розтяжки, набридливе волосся на підборідді, живіт, який, "побачивши їжу", має вигляд на пів року вагітного — це я. Чому ж жінка, яка стоїть наприкінці проходу в цей день, має бути іншою?" — написала одна дівчина.

Шанувальникам сподобався сміливий пост дівчини Фото: Instagram/breeelenehan

Попри те, що Брі відома своїми бодіпозитивними постами, у липні вона зізналася, що не завжди була такою впевненою у своїй зовнішності й навіть редагувала кожну свою фотографію, перш ніж поділитися нею.

"Це тіло постійно змінюється. Я не збираюся все життя ненавидіти себе і приховувати... Я щодня вчуся приймати себе, будь-яку свою майбутню версію", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що 91-річний мільярдер знову шукає наречену. Обраниця має бути старшою за 45 років і мати досвід у бізнесі, щоб допомагати чоловікові. У мільярдера є четверо дітей від попередніх шлюбів.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і виявила, що між ними проскочила іскра.