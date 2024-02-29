"Це жах": мільйонери дізнались, що разом з ними в розкішному будинку живе невідомий чоловік

Родина намагається через суд домогтися виселення незваного мешканця, але наразі справа просувається дуже повільно.

Related video

Мільйонери Сусана та Джозеф Ланди з Нью-Йорка (США) після виходу на пенсію придбали за $2 млн доларів будинок у Дугластоні, щоб забезпечити гідне життя своєму синові Алексу, в якого медики діагностували синдром Дауна. Проте радісна подія перетворилася на справжній кошмар: як з'ясувалось, у новому помешканні живе невідомий чоловік. Детальніше про це написало видання ABC 7.

Повідомляється, що чоловіка на ім'я Бретт Флорес найняв попередній власник будинку як доглядальника. Він отримував $3000 на тиждень за свою роботу, а після смерті господаря у січні 2023 року просто залишився жити в його оселі. Флорес стверджує, що отримав від покійного дозвіл на проживання.

Важливо

Важко вмістити ліжко: дуже вузький зовні будинок, здається більш просторим усередині (фото)

Однак подружжя Ланда запевняє, що Флорес не платить за оренду й не має жодних документів. Мало того, він начебто виставив будинок на продаж в інтернеті, щоб здавати кімнати стороннім особам.

"Це жах, справжній жах. Я прокидаюся й засинаю з думкою "Коли ж цей хлопець звільнить наш будинок?" – каже Сусана.

Відповідно до законодавства штату Нью-Йорк, якщо людина фактично мешкає у будинку понад 30 днів, вона може претендувати на статус сквотера з відповідними правами.

"Якщо у вас нема договору оренди й ви ні за що не платите, то звідки у вас взялися будь-які права?" – обурюється Джозеф.

Родина намагається через суд домогтися виселення незваного мешканця, але наразі справа просувається дуже повільно: відбулося п'ять слухань у цивільному суді Квінсу, проте Флоресу вдається затягувати процес.

Бретт Флорес після смерті попереднього господаря дому в січні 2023 року просто залишився жити в його оселі. Фото: YouTube

Чоловік з'являється без адвоката, а також подав заяву про визнання банкрутства. Він, як і раніше, мешкає у будинку. Тим часом новим власникам доводиться сплачувати комунальні послуги.

"Мені здається, що правова система махнула рукою на мене і мою родину. Це несправедливо, адже я не в змозі нічого вдіяти", – розчаровано констатує Джозеф.

Наступне судове засідання у справі призначене на квітень.

Раніше Фокус повідомляв, що Мері Роуз Янг з англійського графства Глостершир не може продати свій будинок через його надто яскраве оформлення. За словами жінки, покупці просто втікають, коли бачать її епатажні інтер’єри.

Крім того, подружня пара з Міннеаполіса (США), яка переробляла ванну кімнату, знайшла два любовні листи. Метт і Керрі Тессмер провели власне розслідування, щоб дізнатися, ким насправді був автор послань. Крім листів, в будинку було виявлено й інші старовинні предмети.