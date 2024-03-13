"Нас воспитывали так же": родители 22 детей берут с них арендную плату и деньги на еду (фото)

Мать Сью Редфорд объясняет, что таким образом учит своих детей финансовой грамотности.

Related video

Сью и Ноэль Редфорды из Великобритании имеют 22 собственных детей и заботятся о семи домашних любимцах. О том, как семейству удается справляться со всеми трудностями, написало издание The Sun.

Главный источник дохода для Редфордов — это собственная пекарня The Radford Pie Company, расположенная неподалеку от их дома.

Важно

"Это ужас": миллионеры узнали, что вместе с ними в роскошном доме живет неизвестный мужчина

"С 1999 года мы являемся владельцами замечательной пекарни. Кормим не только свою огромную семью, которая постоянно растет, но и местных жителей Хейшема и Морекамба", — указано на сайте.

Кстати, их бизнес является семейным делом. Ноэль возглавляет производство, а дети помогают: старшие работают на неполную ставку и платят родителям часть арендной платы.

"Мы, старшие, также даем родителям деньги на питание. Конечно, это небольшая сумма, потому что я еще стараюсь откладывать на собственное жилье", — рассказала дочь Хлоя в видео на YouTube-канале.

Мать Сью объясняет, что таким образом учит своих детей финансовой грамотности.

"Если ты хочешь что-то купить, то арендная плата — это напрасно потраченные деньги. Именно поэтому мы согласились, чтобы они немного дольше оставались с нами и откладывали деньги. Я также убеждена, что дети должны платить за еду, ведь получают зарплату. Наши родители воспитывали нас так же", — рассказывает Сью.

Сью и Ноэль Редфорды и их дети Фото: Instagram

Многодетные родители не надеяться на помощь от государства, а живут за счет доходов от продаж кондитерских изделий и рекламных коллабораций с брендами в социальных сетях.

Еженедельно семейство тратит до 400 фунтов стерлингов только на продукты. Хоть они и стараются разумно распоряжаться деньгами, но иногда позволяют себе заказывать пиццу на вынос.

Как экономят деньги Редфорды

Многодетная семья имеет несколько хитростей для экономии.

Во-первых, они всегда ищут выгодные предложения в интернете, чтобы получить лучшие тарифы на коммунальные услуги, а также пользуются ваучерами, где это возможно. Во-вторых, они покупают оптом непортящиеся вещи: стиральный порошок, средства для мытья и туалетную бумагу.

"Ходим по магазинам и смотрим, что нам предлагают по выгодной цене. Секрет заключается в планировании и сообразительности", — твердо убеждены Редфорды.

Между тем Ноэль не стесняется готовить дешевые блюда, тратя всего 40 пенсов на одного человека.

"У нас нет привередливых едоков, они благодарны за все то, что стоит на столе. Иначе мы бы не стали возиться с приготовлением двух-трех блюд за вечер", — объясняет отец.

Интересно, что Редфорды также снимаются в собственном реалити-шоу "22 ребенка и еще не все потеряно" (вышло 4 сезона). Бренд-эксперт Энди Барр говорит, что Ноэлю и Сью платят около 10 тысяч фунтов стерлингов за каждый сезон. Эти средства также наполняют их семейную казну.

Многодетная семья имеет несколько хитростей для экономии Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал о бывшей воспитательнице, которая заявила, что никогда не отдаст своего ребенка в детский сад. Женщина подробно объяснила принципиальную позицию, перечисляя все плюсы и минусы.

Кроме того, 37-летний британец Марк Гетч решил подшутить над женой и выслал ей счет на 700 фунтов стерлингов (около 33,6 тыс. гривен) за 6-часовую уборку их общего дома. Женщина в долгу не осталась и немедленно прислала ответ.