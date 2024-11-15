Папа показал метод "горизонтального воспитания": дети счастливы, пока он спит (видео)

В ролике уставший отец демонстрирует подборку игр, в которые взрослые могут поиграть со своими малышами без непосредственной вовлеченности в процесс.

Найти время для отдыха, ухаживая за маленькими детьми, задача хоть и сложная, но вполне реальная. Это доказал молодой отец Уильям Зандстра из Вашингтона (США), который нашел чем занять своих малышей, чтобы немного вздремнуть и набраться сил.

Жена Уильяма, которую зовут Элки, рассказывает, что ее муж стал мастером так называемого "горизонтального отцовства". Он разработал ряд игр и занятий, которые захватывают внимание детей и вместе с тем поощряют к взаимодействию с ним во время дневного сна.

Зандстра признается, что с самого начала хотел найти такой метод воспитания, чтобы малышам было весело, но без ущерба для его душевного равновесия и спокойствия. "Это, безусловно, сложный баланс", — добавляет он.

В ролике, опубликованном в Instagram, папа демонстрирует подборку игр, в которые взрослые могут поиграть со своими отпрысками без непосредственной вовлеченности в процесс.

В начале видео Уильям лежит на полу лицом вниз, пока дочь и сын водят машинками на дорожке, изображенной на его футболке. Далее зритель видит, как дети примеряют отцу шляпку и различные забавные наряды, выбивают "кротов" из специальной конструкции, а также играют в "крестики-нолики" с помощью массажера для спины.

Идеи американца высоко оценили в Instagram. Зрители засыпали его комплиментами в разделе комментариев, отметив творческий подход к воспитанию детей.

"Такой умный отец";

"Это гениально";

"Как папа с инвалидностью, благодарю вас за эти удивительные игры!";

"Это так трогательно!";

"Мужской подход".

Элки даже предложила любимому написать собственную книгу, в которой описать все креативные идеи.

Напомним, ранее Фокус писал, что мать из провинции Чжэцзян облила водой своего сына младшего школьного возраста, чтобы проучить его за издевательства над одноклассниками в школе. Это видео в социальной сети Weibo просмотрело несколько миллионов человек.

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