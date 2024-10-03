"Запомнит на всю жизнь": мать проучила сына, облив его водой со второго этажа (видео)
Женщина наказала ребенка после телефонного звонка от учительницы, которая сообщила, что ее сын издевается над одноклассниками.
Мать из провинции Чжэцзян, что в Китае, облила водой своего сына младшего школьного возраста, чтобы проучить его за издевательства над одноклассниками в школе. Это видео в социальной сети Weibo просмотрело несколько миллионов человек, позже его загрузили и на YouTube.
Женщина приказала мальчику стать ближе к окну их квартиры на втором этаже, а сама тем временем лила на него воду из небольшого тазика. Когда школьник начал кричать "Нет!", она спросила: "Почему нет? Разве ты не говорил, что это весело?".
Китаянка наказала ребенка после телефонного звонка от учительницы, которая сообщила, что ее сын поливал одноклассников водой с третьего этажа школы, а также бросался в них пакетами из-под молока. Мальчик объяснил администрации, что это было очень весело.
"Ты подумал о детях внизу, когда лил на них воду?" — спросила автор видео, когда сын пожаловался, что ему холодно.
Этот метод наказания получил широкую поддержку в интернете.
- "Это лучшее воспитание, которое я когда-либо видел", — отметил один пользователь.
- "Мать проучила сына, потому что имеет опыт и ум. Он запомнит это на всю жизнь", — написал другой.
- Еще один участник обсуждения добавил: "Никто не любит детей так сильно, как их матери. Она сделала это для его же блага".
Однако нашлись и те, кто не поддерживает такой подход к процессу воспитания детей. В ответ на критику мать риторически спросила: "А если в следующий раз он решит, что бросать камни в людей это тоже весело?".
Напомним, ранее появилось видео, на котором отец на коленях просит прощения у своей дочери-подростка за то, что не может купить ей iPhone. Родственники общались на повышенных тонах, поэтому случайные прохожие хорошо слышали, о чем именно был их разговор.
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