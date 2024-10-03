"Запомнит на всю жизнь": мать проучила сына, облив его водой со второго этажа (видео)

Женщина наказала ребенка после телефонного звонка от учительницы, которая сообщила, что ее сын издевается над одноклассниками.

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Мать из провинции Чжэцзян, что в Китае, облила водой своего сына младшего школьного возраста, чтобы проучить его за издевательства над одноклассниками в школе. Это видео в социальной сети Weibo просмотрело несколько миллионов человек, позже его загрузили и на YouTube.

Женщина приказала мальчику стать ближе к окну их квартиры на втором этаже, а сама тем временем лила на него воду из небольшого тазика. Когда школьник начал кричать "Нет!", она спросила: "Почему нет? Разве ты не говорил, что это весело?".

Китаянка наказала ребенка после телефонного звонка от учительницы, которая сообщила, что ее сын поливал одноклассников водой с третьего этажа школы, а также бросался в них пакетами из-под молока. Мальчик объяснил администрации, что это было очень весело.

"Ты подумал о детях внизу, когда лил на них воду?" — спросила автор видео, когда сын пожаловался, что ему холодно.

Женщина приказала мальчику стать ближе к окну, а сама тем временем лила на него воду из тазика Фото: Douyin

Этот метод наказания получил широкую поддержку в интернете.

"Это лучшее воспитание, которое я когда-либо видел", — отметил один пользователь.

"Мать проучила сына, потому что имеет опыт и ум. Он запомнит это на всю жизнь", — написал другой.

Еще один участник обсуждения добавил: "Никто не любит детей так сильно, как их матери. Она сделала это для его же блага".

Однако нашлись и те, кто не поддерживает такой подход к процессу воспитания детей. В ответ на критику мать риторически спросила: "А если в следующий раз он решит, что бросать камни в людей это тоже весело?".

Напомним, ранее появилось видео, на котором отец на коленях просит прощения у своей дочери-подростка за то, что не может купить ей iPhone. Родственники общались на повышенных тонах, поэтому случайные прохожие хорошо слышали, о чем именно был их разговор.

А вот 35-летний отец по фамилии Чжан из города Чжэнчжоу, что в центральном Китае, решил проблему телефонной зависимости в своей семье, превратив дом в игрушечный замок. В частности, мужчина использовал трубы вытяжки для изготовления розового дракона, чем покорил сердца многих пользователей сети.