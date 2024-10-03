"Запам'ятає на все життя": мати провчила сина, обливши його водою з другого поверху (фото)

Жінка покарала дитину після телефонного дзвінка від вчительки, яка повідомила, що її син знущається з однокласників.

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Мати з провінції Чжецзян, що у Китаї, облила водою свого сина молодшого шкільного віку, аби провчити його за знущання з однокласників у школі. Це відео в соціальній мережі Weibo переглянуло кілька мільйонів людей, згодом його завантажили й на YouTube.

Жінка наказала хлопчикові стати ближче до вікна їхньої квартири на другому поверсі, а сама тим часом лила на нього воду з невеликого тазика. Коли школяр почав кричати "Ні!", вона запитала: "Чому ні? Хіба ти не казав, що це весело?".

Китаянка покарала дитину після телефонного дзвінка від вчительки, яка повідомила, що її син поливав однокласників водою з третього поверху школи, а також кидався у них пакетами з-під молока. Хлопчик пояснив адміністрації, що це було дуже весело.

"Ти подумав про дітей внизу, коли лив на них воду?" — запитала авторка відео, коли син поскаржився, що йому холодно.

Жінка наказала хлопчикові стати ближче до вікна, а сама тим часом лила на нього воду з тазика Фото: Douyin

Цей метод покарання отримав широку підтримку в інтернеті.

"Це найкраще виховання, яке я коли-небудь бачив", — зауважив один користувач.

"Мати провчила сина, бо має досвід та розум. Він запам’ятає це на все життя", — написав інший.

Наступний учасник обговорення додав: "Ніхто не любить дітей так сильно, як їхні матері. Вона зробила це для його ж блага".

Однак знайшлись й ті, хто не підтримує такий підхід до процесу виховання дітей. У відповідь на критику мати риторично запитала: "А якщо наступного разу він вирішить, що кидати каміння в людей це також весело?".

Нагадаємо, раніше з'явилось відео, на якому батько навколішки просить вибачення у своєї доньки-підлітка за те, що не може купити їй iPhone. Родичі спілкувались на підвищених тонах, тож випадкові перехожі добре чули, про що саме була їхня розмова.

А от 35-річний батько на прізвище Чжан з міста Чженчжоу, що у центральному Китаї, розв'язав проблему телефонної залежності у своїй родині, перетворивши будинок на іграшковий замок. Зокрема, чоловік використав труби витяжки для виготовлення рожевого дракона, чим підкорив серця багатьох користувачів мережі.