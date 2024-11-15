Тато показав метод "горизонтального виховання": діти щасливі, поки він спить (відео)

У відео втомлений батько демонструє добірку ігор, в які дорослі можуть погратися зі своєю малечею без безпосередньої залученості у процес.

Знайти час для відпочинку, доглядаючи за маленькими дітьми, завдання хоч і складне, але цілком реальне. Це довів молодий батько Вільям Зандстра з Вашингтона (США), який знайшов чим зайняти своїх мальків, аби трохи подрімати й набратися сил.

Дружина Вільяма, яку звуть Елкі, розповідає, що її чоловік став майстром так званого "горизонтального батьківства". Він розробив низку ігор та занять, що захоплюють увагу дітей й разом з тим спонукають до взаємодії з ним під час денного сну.

Зандстра зізнається, що з самого початку хотів знайти такий метод виховання, аби малечі було весело, але без шкоди для його душевної рівноваги та спокою. "Це, безумовно, складний баланс", — додає він.

У відео, опублікованому в Instagram, тато демонструє добірку ігор, в які дорослі можуть погратися зі своїми нащадками без безпосередньої залученості у процес.

На початку ролика Вільям лежить на підлозі обличчям донизу, поки дочка та син водять машинками на доріжці, зображеній на його футболці. Далі глядач бачить, як діти приміряють батькові капелюшок та різні кумедні вбрання, вибивають "кротів" зі спеціальної конструкції, а також грають у "хрестики-нулики" за допомогою масажера для спини.

Ідеї американця високо оцінили в Instagram. Глядачі засипали його компліментами у розділі коментарів, відзначивши творчий підхід до виховання дітей.

"Такий розумний батько";

"Це геніально";

"Як тато з інвалідністю, дякую вам за ці дивовижні ігри!";

"Це так зворушливо!";

"Чоловічий підхід".

Елкі навіть запропонувала коханому написати власну книгу, в якій описати всі креативні ідеї.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мати з провінції Чжецзян облила водою свого сина молодшого шкільного віку, аби провчити його за знущання з однокласників у школі. Це відео в соціальній мережі Weibo переглянуло кілька мільйонів людей.

А от 35-річний батько на прізвище Чжан з міста Чженчжоу, що у центральному Китаї, розв'язав проблему телефонної залежності у своїй родині, перетворивши будинок на іграшковий замок. Зокрема, чоловік використав труби витяжки для виготовлення рожевого дракона, чим підкорив серця багатьох користувачів мережі.