Мати виховувала дітей без телефонів: до чого це в результаті призвело (фото)

Кеті поділилася результатами експерименту "сім’я без екранів". Її сини, Брукс і Оскар, які завжди мирно їли, дивлячись мультфільми, тепер змінили поведінку.

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Кеті Бантон з Байрон-Бей (Австралія) помітила, що поведінка її близнюків погіршується, якщо вони багато часу проводять перед екраном. Жінка вирішила відмовиться від ґаджетів під час трапези в ресторанах, але це дало неочікуваний ефект. Про свій досвід вона розповіла в Instagram.

У відео Кеті поділилася з підписниками результатами експерименту "сім’я без екранів". Її сини, Брукс і Оскар, які завжди мирно їли, дивлячись мультфільми, тепер почали бешкетувати й лазити під столом.

"Відвідувачі ресторанів настільки звикли до того, що діти приклеєні до екранів і не галасують, що складається враження, ніби нас почали ще більше засуджувати за те, що малюки бешкетують: встають з-за столу, сміються, галасують чи кидають на підлогу кольорові олівці", — розповідає матір в інтерв'ю Newsweek.

Кеті поділилася з підписниками результатами експерименту "сім"я без екранів" Фото: Instagram

Її відео зібрало понад 7,4 мільйона переглядів і 68 тисяч вподобань в Instagram. Тисячі користувачів також долучились до обговорення.

"Ви на 100% праві";

"Ми намагалися це зробити. Епічний провал";

"У нас не було екранів за столом, коли ми росли, сиділи собі тихо. Тепер це вже інше покоління неконтрольованих дітей".

Попри все, матір вирішила продовжувати започатковану практику.

"Ми значно скоротили час, проведений за екраном, у всіх сферах життя. Бачимо величезний негативний вплив на поведінку та настрій дітей. Це складно у певний момент, але окупиться в 10 разів", — резюмувала Кеті.

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