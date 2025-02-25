"Важко повірити": мати перевірила приховану камеру й побачила, що син робить о 2 годині ночі

Згадуючи той випадок, Клаудія Мерсер зізнається, що не відразу зрозуміла, що відбувається, й подумала про можливе пограбування.

Related video

Клаудія Мерсер з Портленда (штат Орегон, США) прокинулася від тривожного сигналу на телефоні. Жінці надійшов запис з камери спостереження, на якому її 12-річний син Девін о 2:30 ночі приймає замовлення з McDonald's. Про цю історію американка розповіла у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та коментарів.

Згадуючи той випадок, Клаудія зізнається, що не відразу зрозуміла, що відбувається, й подумала про можливе пограбування.

"Мене раптово охопила паніка, коли я побачила, як незнайомець попрямував до задньої частини будинку. Здавалося, що він мав якусь мету, бо знав, куди йде", — розповідає Мерсер в інтерв'ю журналу Newsweek.

На щастя, страх минув, коли жінка побачила, як Девін висунув голову з вікна і простягнув руку до сумки, яку ніс чоловік. Як з'ясувалося, він замовив доставку й попросив кур’єра об'їхати вхідні двері, щоб залишитися непоміченим.

Матері "було важко в це повірити", але вона почекала до наступного ранку, щоб поговорити з сином про те, що сталося. Коли хлопчик нарешті прокинувся, то пояснив вчинок дуже лаконічно: "Іноді просто потрібно з'їсти біг-мак".

Після цього випадку матір заклеїла вікно, щоб уникнути повторних замовлень. Пізніше вона розмістила відеозапис з камери спостереження в TikTok й додала жартівливий підпис: "Гарно зіграно, сер".

Інтернет-глядачі, вочевидь, погодилися з нею, оскільки відео за короткий час зібрало понад 805 тисяч переглядів і це число продовжує зростати буквально щохвилини.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Кайла Самсон з Великої Британії, яка задля безпеки встановила у своєму будинку приховані камери, однак несподівано побачила у записах дещо інше. Жінка поділилася на своїй сторінці у Facebook відео, на якому двері, що активуються тільки відбитком пальця, посеред ночі відчиняються самі по собі.

А от 38-річна Айга Колосова з містечка Грейвсенді (графство Кент, Велика Британія) за допомогою прихованої камери, встановленої біля будинку, спіймала свою сусідку "на гарячому".