"Трудно поверить": мать проверила скрытую камеру и увидела, что сын делает в 2 часа ночи

Вспоминая тот случай, Клаудия Мерсер признается, что не сразу поняла, что происходит, и подумала о возможном ограблении.

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Клаудия Мерсер из Портленда (штат Орегон, США) проснулась от тревожного сигнала на телефоне. Женщине пришла запись с камеры наблюдения, на которой ее 12-летний сын Девин в 2:30 ночи принимает заказ из McDonald's. Об этой истории американка рассказала в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и комментариев.

Вспоминая тот случай, Клаудия признается, что не сразу поняла, что происходит, и подумала о возможном ограблении.

"Меня внезапно охватила паника, когда я увидела, как незнакомец направился к задней части дома. Казалось, что у него есть какая-то цель, он знал, куда идет", — рассказывает Мерсер в интервью журналу Newsweek.

К счастью, страх прошел, когда женщина увидела, как Девин высунул голову из окна и протянул руку к сумке, которую нес мужчина. Как выяснилось, он заказал доставку и попросил курьера объехать входную дверь, чтобы остаться незамеченным.

Матери "было трудно в это поверить", но она подождала до следующего утра, чтобы поговорить с сыном о том, что произошло. Когда мальчик наконец проснулся, то объяснил поступок очень лаконично: "Иногда просто нужно съесть биг-мак".

После этого случая мать заклеила окно, чтобы избежать повторных заказов. Позже она разместила видеозапись с камеры наблюдения в TikTok и добавила шутливую подпись: "Хорошо сыграно, сэр".

Интернет-зрители, очевидно, согласились с ней, поскольку видео за короткое время собрало более 805 тысяч просмотров и это число продолжает расти буквально ежеминутно.

Напомним, ранее Фокус писал о Кайле Самсон из Великобритании, которая ради безопасности установила в своем доме скрытые камеры, однако неожиданно увидела в записях нечто иное. Женщина поделилась на своей странице в Facebook видео, на котором двери, активируемые только отпечатком пальца, посреди ночи открываются сами по себе.

А вот 38-летняя Айга Колосова из городка Грейвсенди (графство Кент, Великобритания) с помощью скрытой камеры, установленной возле дома, поймала свою соседку "на горячем".