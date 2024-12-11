"Не могла поверить глазам": женщина увидела на скрытой камере, что ее пес делает ночью (видео)
Владелица домашнего любимца даже не подозревала, что ее собака научилась такому невероятному фокусу.
Хозяйка не могла понять, почему входная дверь в ее доме осталась открытой на ночь. Проверив камеру наблюдения утром, она "не поверила собственным глазам". Соответствующее видео завирусилось в TikTok, собрав большое количество реакций.
На сохранившейся записи можно увидеть, что собака стоит перед дверью, затем встает на задние лапы, а передними пытается открыть дверь. Было несколько попыток, но в конце концов пес таки нажал на ручку и вышел на улицу погулять. "6 утра. Ваша собака решила выйти на улицу", — указано в описании к видео.
Владелица домашнего любимца даже не подозревала, что ее собака научилась такому фокусу. Однако, когда она увидела видеозапись, то, как ни странно, почувствовала огромное облегчение.
"Я думала, что кто-то ворвался в мой дом. Рада, что у меня были камеры, иначе никогда бы в это не поверила", — рассказала женщина, которая была уверена, что заперла дверь на замок.
В комментарии к видео автор отметила, что так и было. Она просмотрела запись с камеры и увидела, как закрывает дверь в 22:15. Как выяснилось, пес смог обернуть ключ пастью, а затем нажал на ручку.
Этот курьезный ролик собрал более 51 тысячи просмотров, много лайков, комментариев и других реакций.
"Меня рассмешило, когда он остановился, чтобы убедиться, что вы не слышали, как открылась дверь", — написал один из зрителей. Другой пользователь выступил в защиту пса: "Ему захотелось прогуляться утром. В чем проблема?". Владелица пса в шутку ответила, что он лежал на диване и "читал утреннюю газету", когда она проснулась.
Напомним, ранее Фокус писал, что женщина по имени Лара, которая живет на отдаленном острове в провинции Онтарио (Канада), однажды решила не закрывать дверь в дом, чтобы ее собаки могли беспрепятственно зайти внутрь. Удивлению владелицы дома не было предела, когда впоследствии она услышала, что в гостиной спит незваный гость.
Кроме того, реакция золотистого ретривера при встрече с подругой своей хозяйки, которая не появлялась в течение месяца, стала вирусной в социальных сетях. Соответствующий ролик только в TikTok собрал более пяти миллионов просмотров, а также множество лайков, комментариев, репостов и других реакций.