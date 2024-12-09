Женщина не закрыла дверь в дом: потом она услышала, что в гостиной "что-то" спит (фото)

Лара сняла курьезную сцену на видео и позже опубликовала в своих социальных сетях, привлекая внимание многотысячной интернет-аудитории.

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Женщина по имени Лара, которая живет на отдаленном острове в провинции Онтарио (Канада), что в Канаде, однажды решила не закрывать дверь в дом, чтобы ее собаки могли беспрепятственно зайти внутрь. Удивлению владелицы дома не было предела, когда позже она услышала, что в гостиной спит незванній гость. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

"Я оставила дверь внутреннего дворика открытой, чтобы мои собаки могли сбегать в туалет утром, пока я готовлю кофе", — пояснила автор видео, на котором показаны две собаки, мирно спящие в гостиной.

Как выяснилось, к ней в гости пришла еще и соседская собака — Белла, расположившаяся на полу. В комментариях Лара отметила, что эта сцена не такая уж и уникальная.

"Белла гостит у нас уже много лет. Ее хозяева знают об этом. Если она засыпает, то остается ночевать", — добавляет канадка.

К Ларе приходит соседская собака Фото: TikTok

Сейчас видео собрало более 633 тысяч просмотров и 78,6 тыс. лайков. Пользователи сети в комментариях начали наперебой шутить.

"Мне нужно знать, как вы сообщаете соседям, что вы забрали их собаку с ночевкой";

"Да, можешь остаться. Твоим хозяевам все равно";

"Интересно, как в семье Беллы воспитывают детей. Тоже махнут рукой, если не пришли домой?";

"Соседская собака имеет карт-бланш — она приходит и уходит, когда ей заблагорассудится".

Напомним, ранее Фокус писал о 23-летней Белль Фортсон, которая живет в Южной Каролине (США) вместе со своим щенком Марлоу. Это гибрид двух самых крупных пород собак — бернского горного и сенбернара. Владелица понимала, что ее домашний любимец будет большим, но не надеялась, что настолько: в 5-месячном возрасте он весит около 32 кг.

Кроме того, реакция золотистого ретривера при встрече с подругой своей хозяйки, которая не появлялась в течение месяца, стала вирусной в социальных сетях. Соответствующий ролик только в TikTok собрал более пяти миллионов просмотров, а также множество лайков, комментариев, репостов и других реакций.