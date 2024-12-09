Жінка не закрила двері у будинок: потім вона почула, що у вітальні "щось" спить (фото)

Лара зняла курйозну сцену на відео й згодом опублікувала в своїх соціальних мережах, привернувши увагу багатотисячної інтернет-аудиторії.

Related video

Жінка на ім’я Лара, яка живе на віддаленому острові у провінції Онтаріо (Канада), що в Канаді, одного разу вирішила не зачиняти двері у будинок, аби її собаки могли безперешкодно зайти всередину. Здивуванню власниці оселі не було меж, коли згодом вона почула, що у вітальні спить незваний гість. Про це вона розповіла на своїй сторінці у TikTok.

"Я залишила двері внутрішнього дворика відчиненими, щоб мої собаки могли збігати в туалет вранці, поки я готую каву", — пояснила авторка відео, на якому показано двох собак, які мирно сплять у вітальні.

Як з’ясувалось, до неї в гості завітала ще й сусідська собака — Белла, яка примостилась на підлозі. У коментарях Лара зазначила, що ця сцена не така вже й унікальна.

"Белла гостює у нас вже багато років. Її господарі знають про це. Якщо вона засинає, то лишається ночувати", — додає канадка.

До Лари приходить сусідський собака Фото: TikTok

Наразі відео зібрало понад 633 тисяч переглядів і 78,6 тис. вподобань. Користувачі мережі у коментарях почали навперебій жартувати.

"Мені потрібно знати, як ви повідомляєте сусідам, що ви забрали їхнього собаку з ночівлею";

"Так, можеш залишитися. Твоїм господарям байдуже";

"Цікаво, як у сім’ї Белли виховують дітей. Теж махнуть рукою, якщо не прийшли додому?";

"Сусідський собака має карт-бланш — він приходить і йде, коли йому заманеться".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 23-річну Белль Фортсон, яка живе у Південній Кароліні (США) разом зі своїм цуценям Марлоу. Це гібрид двох найбільших порід собак — бернського гірського і сенбернара. Власниця розуміла, що її домашній улюбленець буде великим, але не сподівалась, що аж настільки: у 5-місячному віці він важить близько 32 кг.

Крім того, реакція золотистого ретривера при зустрічі з подругою своєї хазяйки, яка не з’являлась впродовж місяця, стала вірусною у соціальних мережах. Відповідний ролик тільки у TikTok зібрав понад п’ять мільйонів переглядів, а також безліч вподобань, коментарів, репостів та інших реакцій.