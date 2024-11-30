Жінка зустріла пса після розлуки: його реакція була не така, на яку вона сподівалася (відео)

У короткому кліпі можна побачити, як собака їде в машині, поводячись так, ніби там більше нікого немає. Авторка відео марно вигукує його ім’я, але на це немає жодної реакції.

Реакція золотистого ретривера при зустрічі з подругою своєї хазяйки, яка не з’являлась впродовж місяця, стала вірусною у соціальних мережах. Відповідний ролик тільки у TikTok зібрав понад п’ять мільйонів переглядів, а також безліч вподобань, коментарів, репостів та інших реакцій.

У короткому кліпі, яким поділилася близька подруга власниці песика — 34-річна Меделін Пірман з Гавайських островів (США), можна побачити, як собака їде в машині, поводячись так, ніби там більше нікого немає. Жінка марно вигукує його ім’я, але на це немає жодної реакції.

"Бенеллі так реагує, коли я зникаю десь на місяць", — розповідає авторка відео, демонструючи протест золотистого ретривера. У підписі вона зазначила: "Ви випадково образили короля, а він відплачує вам мовчанкою".

Згодом Меделін пояснила в інтерв’ю журналістам Newsweek, що на момент зйомки перебувала в Айдахо, святкуючи День Подяки в гостях у своєї подруги.

"Бенеллі належить моїй близькій подрузі. Коли ми жили у Кодьяку, що на Алясці, я бачила його щодня, і між нами існував особливий зв'язок. Цього разу пес спочатку зрадів, побачивши мене, але після того, як емоції вщухли, висловив незадоволення тривалою розлукою", — додає пані Пірман.

Вчені підтверджують, що собаки можуть тримати образу. У статті журналу Dogster доктор Паола Куевас зазначає, що те, як собаки відчувають емоції та реагують на негативні події, є дуже інстинктивним, тому їх можна задобрити позитивними асоціаціями, зокрема ласощами.

"Він пробачив мені невдовзі після зйомки відео", — додає Меделін.

Один з користувачів мережі, якого звуть Лео, прокоментував побачене у кадрі: "Він не розмовляє з незнайомцями". Інший додав: "Хто-небудь, будь ласка, скажіть їй, що він з нею не розмовляє".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що чорно-біла кішка Лілі привернула до себе увагу інтернет-спільноти після того, як один з покупців супермаркету "Ісландія" в Ліверпулі (Велика Британія) поділився у мережі її курйозним знімком. У кадрі домашня улюблениця згорнулася калачиком поруч із запискою, залишеною власником — той благає людей більше не годувати її.

До того ж на станції метро Canning Town у Лондоні (Велика Британія) працівники підземки натрапили на клітку з морською свинкою та запискою "Мені потрібен новий власник". Попередній господар залишив тварину на самоті біля входу. Зоозахисники відкрили гарячу лінію і попросили усіх, хто має будь-яку інформацію про цей інцидент, зв'язатися з ними.