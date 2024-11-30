Женщина встретила пса после разлуки: его реакция была не такой, как она рассчитывала (видео)

В коротком клипе можно увидеть, как собака едет в машине, ведя себя так, будто там больше никого нет. Автор видео тщетно выкрикивает его имя, но на это нет никакой реакции.

Реакция золотистого ретривера при встрече с подругой своей хозяйки, которая не появлялась в течение месяца, стала вирусной в социальных сетях. Соответствующий ролик только в TikTok собрал более пяти миллионов просмотров, а также множество лайков, комментариев, репостов и других реакций.

В коротком клипе, которым поделилась близкая подруга владелицы песика — 34-летняя Меделин Пирман с Гавайских островов (США), можно увидеть, как собака едет в машине, ведя себя так, будто там больше никого нет. Женщина тщетно выкрикивает его имя, но на это нет никакой реакции.

"Бенелли так реагирует, когда я исчезаю где-то на месяц", — рассказывает автор видео, демонстрируя протест золотистого ретривера. В подписи она отметила: "Вы случайно оскорбили короля, а он отплачивает вам молчанием".

Позже Мэделин объяснила в интервью журналистам Newsweek, что на момент съемки находилась в Айдахо, празднуя День Благодарения в гостях у своей подруги.

"Бенелли принадлежит моей близкой подруге. Когда мы жили в Кодьяке, что на Аляске, я видела его каждый день, и между нами существовала особая связь. На этот раз пес сначала обрадовался, увидев меня, но после того, как эмоции утихли, выразил недовольство длительной разлукой", — добавляет госпожа Пирман.

Ученые подтверждают, что собаки могут держать обиду. В статье журнала Dogster доктор Паола Куэвас отмечает, что то, как собаки испытывают эмоции и реагируют на негативные события, является очень инстинктивным, поэтому их можно задобрить положительными ассоциациями, в частности лакомством.

"Он простил меня вскоре после съемки видео", — добавляет Меделин.

Один из пользователей сети, которого зовут Лео, прокомментировал увиденное в кадре: "Он не разговаривает с незнакомцами". Другой добавил: "Кто-нибудь, пожалуйста, скажите ей, что он с ней не разговаривает".

Напомним, ранее Фокус писал, что черно-белая кошка Лили привлекла к себе внимание интернет-сообщества после того, как один из покупателей супермаркета "Исландия" в Ливерпуле (Великобритания) поделился в сети ее курьезным снимком. В кадре домашняя любимица свернулась калачиком рядом с запиской, оставленной владельцем — тот умоляет людей больше не кормить ее.

К тому же на станции метро Canning Town в Лондоне (Великобритания) работники подземки наткнулись на клетку с морской свинкой и запиской "Мне нужен новый владелец". Предыдущий хозяин оставил животное в одиночестве у входа. Зоозащитники открыли горячую линию и попросили всех, кто имеет какую-либо информацию об этом инциденте, связаться с ними.