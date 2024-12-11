"Не могла повірити очам": жінка побачила на прихованій камері, що її пес робить вночі (відео)

Власниця домашнього улюбленця навіть не підозрювала, що її собака навчився такого неймовірного фокуса.

Related video

Господиня не могла зрозуміти, чому вхідні двері у її будинку залишилися відчиненими на ніч. Перевіривши камеру спостереження вранці, вона "не повірила власним очам". Відповідне відео завірусилось у TikTok, зібравши велику кількість реакцій.

На збереженому записі можна побачити, що собака стоїть перед дверима, потім встає на задні лапи, а передніми намагається відчинити двері. Було кілька спроб, але врешті-решт пес таки натиснув на ручку й вийшов на вулицю погуляти. "6 ранку. Ваш собака вирішив вийти на вулицю", — вказано в описі до відео.

Власниця домашнього улюбленця навіть не підозрювала, що її собака навчився такого фокуса. Однак, коли вона побачила відеозапис, то, як не дивно, відчула величезне полегшення.

"Я думала, що хтось вдерся у мій будинок. Рада, що у мене були камери, інакше ніколи б у це не повірила", — розповіла жінка, яка думала, що замкнула двері на замок.

У коментарі до відео авторка зазначила, що так і було. Вона переглянула запис з камери і побачила, як закриває двері о 22:15. Як з’ясувалось, пес зміг обернути ключ пащею, а потім натиснув на ручку.

Цей курйозний ролик зібрав понад 51 тисячу переглядів, багато вподобайок, коментарів та інших реакцій.

"Мене розсмішило, коли він зупинився, щоб переконатися, що ви не чули, як відчинилися двері", — написав один з глядачів. Інший користувач виступив на захист пса: "Йому захотілося прогулятися вранці. У чому проблема?". Власниця пса жартома відповіла, що він лежав на дивані й "читав ранкову газету", коли вона прокинулася.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка на ім’я Лара, яка живе на віддаленому острові у провінції Онтаріо (Канада), одного разу вирішила не зачиняти двері у будинок, аби її собаки могли безперешкодно зайти всередину. Здивуванню власниці оселі не було меж, коли згодом вона почула, що у вітальні спить незваний гість.

Крім того, реакція золотистого ретривера при зустрічі з подругою своєї хазяйки, яка не з’являлась впродовж місяця, стала вірусною у соціальних мережах. Відповідний ролик тільки у TikTok зібрав понад п’ять мільйонів переглядів, а також безліч вподобань, коментарів, репостів та інших реакцій.