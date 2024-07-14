Лежав на спині: єнот проник у гараж й об'ївся настільки, що не зміг втекти (фото)

Користувачі мережі почали навперебій жартувати та сміятися, ділячись враженнями від побаченого на світлині.

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Єнот проник в гараж й настільки об’ївся знайденими харчами, що не знайшов у собі сили втекти на вулицю. Курйозну фотографію на одному з форумів у Reddit опублікував користувач з ніком Zerrish.

На світлині можна побачити, як оточена різноманітними закусками тварина лежить на спині, потрапивши у пастку під стелажем.

"Єнот вдерся в гараж мого брата, з'їв тонну закусок і в процесі так розтовстів, що застряг під стелажем", — вказав автор у дописі, що зібрав майже 80 тисяч вподобань та сотні коментарів.

Користувачі мережі почали навперебій жартувати й ділиться враженнями від побаченого.

"Він скоро схудне й звільниться з полону";

"Матір Божа, це так смішно. Подивіться на цього маленького виродка";

"Мені здається, що "маленьким" якраз його і не назвеш тепер";

"Ніхто не хоче зізнатися, що з'їв дев'ять банок пельменів;

"Якщо він не вислизне, доведеться вичавлювати, як зубну пасту з тюбика".

Один з дописувачів поділився власною смішною історією, коли мало не впустив миловидного єнота в будівлю, яку охороняв.

"Коли я був молодшим, то по ночах працював у висококласній озброєній охороні. Будівля, де доводилось працювати, була схожа на склад, тож туди часто пробирались єноти й застрягали у сміттєвому баку. Однієї ночі вийшов патрулювати територію, а коли повертався, то побачив єнота. Я початку відчинив двері й запитав: "Хочеш зайти, приятелю?". Коли той почав наближатися, зупинившись у мене біля ніг, нарешті отямився. "Якого біса я роблю? Йому сюди не можна". Тоді запанікував й сказав йому: "Ні. Ні. Вибач. Тобі треба піти", — розповів чоловік.

Єнот не зміг втекти з "місця злочину" Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що садівник Джефф Пермар з Міддлтауна встановив приховану камеру з датчиками руху, щоб спіймати хулігана, який краде з його городу овочі та фрукти. Переглянувши відзняті записи, чоловік не міг повірити своїм очам, адже у кадр потрапив бабак на ім'я Чанк.

Крім того, на станції метро Canning Town у Лондоні (Велика Британія) працівники підземки натрапили на клітку з морською свинкою та запискою "Мені потрібен новий власник". Попередній господар залишив тварину на самоті біля входу.