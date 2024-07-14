Лежав на спині: єнот проник у гараж й об'ївся настільки, що не зміг втекти (фото)
Користувачі мережі почали навперебій жартувати та сміятися, ділячись враженнями від побаченого на світлині.
Єнот проник в гараж й настільки об’ївся знайденими харчами, що не знайшов у собі сили втекти на вулицю. Курйозну фотографію на одному з форумів у Reddit опублікував користувач з ніком Zerrish.
На світлині можна побачити, як оточена різноманітними закусками тварина лежить на спині, потрапивши у пастку під стелажем.
"Єнот вдерся в гараж мого брата, з'їв тонну закусок і в процесі так розтовстів, що застряг під стелажем", — вказав автор у дописі, що зібрав майже 80 тисяч вподобань та сотні коментарів.
Користувачі мережі почали навперебій жартувати й ділиться враженнями від побаченого.
- "Він скоро схудне й звільниться з полону";
- "Матір Божа, це так смішно. Подивіться на цього маленького виродка";
- "Мені здається, що "маленьким" якраз його і не назвеш тепер";
- "Ніхто не хоче зізнатися, що з'їв дев'ять банок пельменів;
- "Якщо він не вислизне, доведеться вичавлювати, як зубну пасту з тюбика".
Один з дописувачів поділився власною смішною історією, коли мало не впустив миловидного єнота в будівлю, яку охороняв.
"Коли я був молодшим, то по ночах працював у висококласній озброєній охороні. Будівля, де доводилось працювати, була схожа на склад, тож туди часто пробирались єноти й застрягали у сміттєвому баку. Однієї ночі вийшов патрулювати територію, а коли повертався, то побачив єнота. Я початку відчинив двері й запитав: "Хочеш зайти, приятелю?". Коли той почав наближатися, зупинившись у мене біля ніг, нарешті отямився. "Якого біса я роблю? Йому сюди не можна". Тоді запанікував й сказав йому: "Ні. Ні. Вибач. Тобі треба піти", — розповів чоловік.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що садівник Джефф Пермар з Міддлтауна встановив приховану камеру з датчиками руху, щоб спіймати хулігана, який краде з його городу овочі та фрукти. Переглянувши відзняті записи, чоловік не міг повірити своїм очам, адже у кадр потрапив бабак на ім'я Чанк.
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