Мама запитала у 6-річної дочки, чи та щаслива: дитина відповіла одним словом (відео)

Шарлотта розповіла журналістам, що її дочка дуже рішуча і точно знає, чого хоче. Користувачі мережі почали активно коментувати побачене у кадрі.

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Як виявилось, ключ до щастя 6-річної дитини не відрізняється від бажань людини більш зрілого віку. Белла Тейдеман з південно-східної Англії стала зіркою соціальних мереж, коли її мама опублікувала в Instagram короткий фрагмент їхньої розмови про щастя та розпач.

Кліп починається з того, що матір запитує доньку: вона щаслива чи відчуває злість. "Злість", — відразу відповідає 6-річна дівчинка, упорядковуючи свої книжки про Свинку Пеппу.

Сир допомагає

Шарлотта розповіла журналістам видання Newsweek, що її дочка дуже рішуча і точно знає, чого хоче. Цього разу дитина засмутилася, бо їй не дали шматок сиру.

"Вона також дуже добре розуміє свої емоції. Ми всі знаємо, коли вона сердиться", — пояснює 33-річна матір двох дітей.

Коли Шарлотта запитує у Белли, що ж робить її щасливою, та без роздумів відповідає: "Сир допомагає". Цей курйозний ролик під назвою "POV: Святкування закінчилися, весь сир зник" зібрав 2 мільйони переглядів в Instagram.

Белла дуже любить сир Фото: Instagram

Шарлотта жартує, що любов Белли до сиру передалась генетично.

"На Різдво я з'їла цілу скибку сиру, і Белла зробила б те ж саме, якби їй дозволили. Насправді моя дочка досить вибаглива до їжі, але одне можу гарантувати — сир вона з'їсть точно", — каже матір.

Росте гурман

Користувачі мережі почали активно коментувати побачене у кадрі.

"Белла говорить за всіх нас", — написав один з учасників обговорення;

"Сир робить мене теж щасливим", — погодився другий;

Інший глядач додав: "Росте гурман";

"Нагодуйте нарешті дитину", — вставив свої п’ять копійок наступний юзер.

Нагадаємо, Коннор Лодж дозволив своїй 2-річній доньці приготувати йому каву, але швидко пошкодував про своє рішення. Батько регулярно ділиться фрагментами повсякденного життя на сторінці у TikTok. Одне з його останніх відео стало вірусним, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

Крім того, молода мама Шайєнн Пернелл з маленького містечка Каліфорнія, що в штаті Міссурі (США), записувала на відео, як змінилося її тіло після пологів. Цей ролик миттєво завірусився у мережі, однак з іншої причини — людей заінтригувала реакція її чоловіка.