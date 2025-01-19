Мама запитала у 6-річної дочки, чи та щаслива: дитина відповіла одним словом (відео)
Шарлотта розповіла журналістам, що її дочка дуже рішуча і точно знає, чого хоче. Користувачі мережі почали активно коментувати побачене у кадрі.
Як виявилось, ключ до щастя 6-річної дитини не відрізняється від бажань людини більш зрілого віку. Белла Тейдеман з південно-східної Англії стала зіркою соціальних мереж, коли її мама опублікувала в Instagram короткий фрагмент їхньої розмови про щастя та розпач.
Кліп починається з того, що матір запитує доньку: вона щаслива чи відчуває злість. "Злість", — відразу відповідає 6-річна дівчинка, упорядковуючи свої книжки про Свинку Пеппу.
Сир допомагає
Шарлотта розповіла журналістам видання Newsweek, що її дочка дуже рішуча і точно знає, чого хоче. Цього разу дитина засмутилася, бо їй не дали шматок сиру.
"Вона також дуже добре розуміє свої емоції. Ми всі знаємо, коли вона сердиться", — пояснює 33-річна матір двох дітей.
Коли Шарлотта запитує у Белли, що ж робить її щасливою, та без роздумів відповідає: "Сир допомагає". Цей курйозний ролик під назвою "POV: Святкування закінчилися, весь сир зник" зібрав 2 мільйони переглядів в Instagram.
Шарлотта жартує, що любов Белли до сиру передалась генетично.
"На Різдво я з'їла цілу скибку сиру, і Белла зробила б те ж саме, якби їй дозволили. Насправді моя дочка досить вибаглива до їжі, але одне можу гарантувати — сир вона з'їсть точно", — каже матір.
Росте гурман
Користувачі мережі почали активно коментувати побачене у кадрі.
- "Белла говорить за всіх нас", — написав один з учасників обговорення;
- "Сир робить мене теж щасливим", — погодився другий;
- Інший глядач додав: "Росте гурман";
- "Нагодуйте нарешті дитину", — вставив свої п’ять копійок наступний юзер.
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