Мама не може повірити, що робить її маленький син щоразу, коли бачить дівчинку (відео)

Мама хлопчика, Маккензі Вінсент, хотіла зафіксувати курйозний момент на камеру перед тим, як вони почнуть ходити по магазинах.

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Хлопчик Леві з Аризони (США) став зіркою соціальних мереж завдяки своїй харизмі. Сидячи на дитячому стільчику під час сімейного обіду, він почав посміхатися до кожної дівчинки, яка проходила повз, за що отримав звання "наймолодшого ловеласа". Відповідне відео завірусилось у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та інших реакцій.

Мама хлопчика, Маккензі Вінсент, хотіла зафіксувати курйозний момент на камеру перед тим, як вони почнуть ходити по магазинах.

"Мій син — один з найщасливіших та найдоброзичливіших хлопчиків у світі й завжди привертає до себе увагу, посилаючи всім поцілунки. Він готовий подружитися з усіма", — каже жінка.

Копія мами і тата

Вона пояснила, що називає свого 15-місячного малюка "ловеласом", але це не слід сприймати буквально.

"Він посміхається, демонструючи свої ямочки, та махає рукою всім, кого бачить. Кожного разу, коли йдемо в ресторан або на шопінг, то завжди зупиняємося, щоб кожен у відповідь помахав йому", — додає матір в інтерв'ю Newsweek.

Смішна реакція малюка на дівчаток Фото: TikTok

Маккензі пояснює товариський характер Леві поєднанням маминого і татового характеру. Самопроголошені екстраверти, Вінсент і Метью, створили комфортне середовище для процвітання своєї дитини.

Реакція спільноти

Цей ролик став вірусним за лічені дні, зібравши з моменту його публікації 6 мільйонів переглядів. Користувачі мережі засипали авторку та її синочка компліментами та словами підтримки.

"Те, як він озирнувся, теж дуже мило";

"Він знає, хто він, ще змалку";

"Майбутня голлівудська зірка";

"Цікаво, що буде далі";

"У вас росте унікальна дитина";

"Розбивач сердець".

Нагадаємо, Коннор Лодж дозволив своїй 2-річній доньці приготувати йому каву, але швидко пошкодував про своє рішення. Батько регулярно ділиться фрагментами повсякденного життя на сторінці у TikTok. Одне з його останніх відео стало вірусним, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

Крім того, молода мама Шайєнн Пернелл з маленького містечка Каліфорнія, що в штаті Міссурі (США), записувала на відео, як змінилося її тіло після пологів. Цей ролик миттєво завірусився у мережі, однак з іншої причини — людей заінтригувала реакція її чоловіка.