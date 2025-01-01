Мама показувала на камеру своє тіло після пологів і випадково зняла реакцію чоловіка (відео)

На своєму вірусному відео, яке зібрало понад 2,4 мільйона переглядів, жінка зафіксувала курйозний момент, як чоловік опускає футболку, коли вона збирається показати на камеру живота.

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Молода мама Шайєнн Пернелл з маленького містечка Каліфорнія, що в штаті Міссурі (США), записувала на відео, як змінилося її тіло після пологів. Цей ролик миттєво завірусився у мережі, однак з іншої причини — людей заінтригувала реакція її чоловіка.

Шайєнн нещодавно народила свою другу дитину — Жозефіну Мейлін. Цю вагітність матір називає американськими гірками, які принесли їй багато злетів та падінь, що полегшувалися лише завдяки присутності та підтримці її коханого чоловіка.

Підтримка чоловіка

"Ми нарешті обжилися і налагодили звичний ритм життя. Перша дитина потрохи звикає до того, що у неї з’явилась маленька сестричка, тому з кожним днем стає все легше і легше. Навіть найскладніші моменти здаються не такими вже й нездійсненними!" — розповіла вона в інтерв'ю виданню Newsweek.

На своєму вірусному відео, яке зібрало понад 2,4 мільйона переглядів, жінка зафіксувала курйозний момент, як чоловік опускає футболку, коли вона збирається показати на камеру живота.

Шайєнн Пернелл хотіла показати свою надлишкову вагу Фото: TikTok

"Я налаштувала камеру, щоб записати відео, щоб потім відстежувати, як я худну або набираю вагу після пологів. Саме у цей момент чоловік зайшов у кімнату. Він зрозумів, що я зациклилася на своїй вазі, тож нагадав, що моє тіло тепер ще красивіше, бо я виростила двох дітей! Це було абсолютно щиро!" — згадує вона.

Реакція людей

Користувачі мережі були вражені від побаченого. Вони побажали родині взаєморозуміння, кохання та щастя.

"Сподіваюся, що така сама любов знайде мене";

"Нам потрібно більше чоловіків, які можуть ось так підтримати";

"Якщо мій чоловік буде не таким, то я не хочу його";

"Ми, жінки, можемо бути настільки критичними до себе, що забуваємо про те, через що довелося пройти нашому тілу, щоб створити дитину! Потрібен час, щоб зцілитися, і важливо бути терплячою і дарувати собі благодать";

"Це так важливо — мати партнера, який може заспокоїти вас і нагадати, наскільки ви прекрасні. Справжня повага та любов один до одного — це фундамент, на якому зведений будинок вашої сім’ї".

Нагадаємо, раніше бесіда між матір'ю, яку звуть Брітні, та її 6-річною донькою підкорила серця багатьох користувачів соціальних мереж. Відповідне відео за лічені дні зібрало понад 10 мільйонів переглядів і безліч вподобань у TikTok.

А от 35-річна Джаміла Ахмед, мама чотирьох дітей, розказала своїм підписникам, як їй вдалось привчити синів до прибирання. Коли жінка вкладає свого молодшого малюка спати, її старші діти, який 10 і 13 років відповідно, вечорами беруть на себе відповідальність за чистоту та порядок вдома.