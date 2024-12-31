Найцікавіші ролики у TikTok за 2024 рік: над чим сміявся і плакав весь світ (відео)

Ми зібрали 7 резонансних кліпів, які цьогоріч запам’яталися багатьом глядачам й спровокували хвилю обговорень. Перегляньте їх, якщо хочете підняти собі настрій.

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До кінця 2024 року залишились лічені години. Зважаючи на події, що відбуваються в Україні та світі, його важко назвати добрим. Аби підняти вам настрій перед прийдешніми святами, Фокус зібрав найцікавіші відео у TikTok, які змусили сміятися і плакати глядачів зі всього світу.

1. Забув про булочку

Жінка показала смішну реакцію коханого на її третю вагітність

Багатодітна матір Ліз-Роуз Шорт з США полюбляє розігрувати свого чоловіка Коді. Аби натякнути коханому на третю вагітність, жінка поклала булочку в духовку. Потім нібито терміново поїхала у справах, "забувши" про приготування вечері. Коли ж вона повернулася додому, то злий чоловік, що працює механіком підводного човна, демонстративно відкрив духовку, вказуючи на згорілу страву.

Ліз-Роуз кілька разів намагалась натякнути благовірному, але він так і не зрозумів її жарту. Тож вона сказала прямо: "У нас буде дитина".

2. Викладач і студентка

Студентка станцювала, щоб не писати роботу на 60 сторінок

Доцент Метью Пітман, який викладає в школі журналістики та медіа Університету штату Теннессі (США), запропонував своїм студентам незвичайний вибір для виконання проміжного завдання. Педагог дав можливість обирати: або виконати 15-секундний танець перед всією аудиторією, або написати статтю на 15 тисяч слів. Одна зі студенток обрала перший варіант.

3. Невдала нова посмішка

Жінка похизувалась новими зубами за $2 тисячі

Блогерка на ім’я Мейзі викликала хвилю обговорень, показавши свої новенькі зуби вартість понад $2 тисячі, зроблені у турецькій стоматологічній клініці.

"Це повністю змінило мій зовнішній вигляд. Вони саме такі, як я хотіла!" — поділилася щаслива власниця новеньких вінірів.

4. Жах в очах кота

Батьки показали смішну реакцію кішки на їхнього первістка

Подружня пара Кеон Парса та Шелбі Кемп чотири роки тому забрали з притулку кішку Труді. Відтоді домашня улюблениця звикла бути в центрі уваги, але все змінилося з появою в родині первістка. На відео, що стало вірусним у TikTok, можна побачити, що кішка не дуже зраділа поповненню.

5. Спіймали "на гарячому"

Близнючка таємно працювала на роботі замість своєї сестри

Канадські інфлюенсерки та однояйцеві близнючки Арі та Ное Ченс попались на гарячому, коли вирішили помінятися місцями на робочому місці. Сестри вирішили спробувати обманути керівництво компанії, коли одній з них відмовили у наданні щорічної відпустки, але дівчина все одно дуже хотіла полетіти на відпочинок.

6. Прикрашання холодильників

Новий тренд із серіалу "Бріджертони"

Шанувальники серіалу "Бріджертони" запустили новий вірусний тренд у мережі. Вони прикрашають свої холодильники свіжими квітами, саморобними рамками для фотографій, дзеркалами, плетеними кошиками з фруктами й овочами та іншими дрібничками.

7. Мама і 2-річна дочка

Мама запитала дитину, чи вона хороша дівчинка: ніхто не очікував почути таку відповідь

2-річна Пенелопа з Бостона (США) стала зіркою соціальних мереж після того, як дала несподівану відповідь на просте запитання, поставлене матір’ю: "Чи ти хороша дівчинка?". Та впевнено відповідає: "Погана".

Нагадаємо, 31-річна Крістен Хойт зафіксувала кумедний момент, коли песик її подруги Джордж, метис бордер-колі та пітбуля, почав бешкетувати під час важливого Zoom-дзвінка. Цей ролик швидко став популярним у TikTok, зібравши безліч переглядів, вподобайок та коментарів.