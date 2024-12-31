Самые интересные ролики в TikTok за 2024 год: над чем смеялся и плакал весь мир (видео)

Мы собрали 7 резонансных клипов, которые в этом году запомнились многим зрителям и спровоцировали волну обсуждений. Пересмотрите их, если хотите поднять себе настроение.

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До конца 2024 года остались считанные часы. Учитывая события, происходящие в Украине и мире, его трудно назвать добрым. Чтобы поднять вам настроение перед грядущими праздниками, Фокус собрал самые интересные видео в TikTok, которые заставили смеяться и плакать зрителей со всего мира.

1. Забыл про булочку

Женщина показала смешную реакцию любимого на ее третью беременность

Многодетная мать Лиз-Роуз Шорт из США любит разыгрывать своего мужа Коди. Чтобы намекнуть любимому на третью беременность, женщина положила булочку в духовку. Затем якобы срочно уехала по делам, "забыв" о приготовлении ужина. Когда же она вернулась домой, то злой муж, работающий механиком подводной лодки, демонстративно открыл духовку, указывая на сгоревшее блюдо.

Лиз-Роуз несколько раз пыталась намекнуть благоверному, но он так и не понял ее шутки. Так что она сказала прямо: "У нас будет ребенок".

2. Преподаватель и студентка

Студентка станцевала, чтобы не писать работу на 60 страниц

Доцент Мэтью Питман, который преподает в школе журналистики и медиа Университета штата Теннесси (США), предложил своим студентам необычный выбор для выполнения промежуточного задания. Педагог дал возможность выбирать: либо исполнить 15-секундный танец перед всей аудиторией, либо написать статью на 15 тысяч слов. Одна из студенток выбрала первый вариант.

3. Неудачная новая улыбка

Женщина похвасталась новыми зубами за $2 тысячи

Блогерша по имени Мейзи вызвала волну обсуждений, показав свои новенькие зубы стоимостью более $2 тысячи, сделанные в турецкой стоматологической клинике.

"Это полностью изменило мой внешний вид. Они именно такие, как я хотела!" — поделилась счастливая обладательница новеньких виниров.

4. Ужас в глазах кота

Родители показали смешную реакцию кошки на их первенца

Супружеская пара Кеон Парса и Шелби Кэмп четыре года назад забрали из приюта кошку Труди. С тех пор домашняя любимица привыкла быть в центре внимания, но все изменилось с появлением в семье первенца. На видео, ставшем вирусным в TikTok, можно увидеть, что кошка не очень обрадовалась пополнению.

5. Поймали "на горячем"

Близняшка тайно работала на работе вместо своей сестры

Канадские инфлюенсерши и однояйцевые близняшки Ари и Ноэ Ченс попались на горячем, когда решили поменяться местами на рабочем месте. Сестры решили попробовать обмануть руководство компании, когда одной из них отказали в предоставлении ежегодного отпуска, но девушка все равно очень хотела полететь на отдых.

6. Украшение холодильников

Новый тренд из сериала "Бриджертоны"

Поклонники сериала "Бриджертоны" запустили новый вирусный тренд в сети. Они украшают свои холодильники свежими цветами, самодельными рамками для фотографий, зеркалами, плетеными корзинами с фруктами и овощами и другими безделушками.

7. Мама и 2-летняя дочь

Мама спросила ребенка, хорошая ли она девочка: никто не ожидал услышать такой ответ

2-летняя Пенелопа из Бостона (США) стала звездой социальных сетей после того, как дала неожиданный ответ на простой вопрос, заданный матерью: "Ты хорошая девочка?". Та уверенно отвечает: "Плохая".

Напомним, 31-летняя Кристен Хойт зафиксировала забавный момент, когда песик ее подруги Джордж, метис бордер-колли и питбуля, начал дебоширить во время важного Zoom-звонка. Этот ролик быстро стал популярным в TikTok, собрав множество просмотров, лайков и комментариев.