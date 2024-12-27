Женщина проводила важный звонок в Zoom, а ее пес тем временем имел другие планы (видео)

Песик, как правило, еженедельно появляется в звонках Хойт, поэтому увидеть, как он прерывает встречу, для всех присутствующих не было чем-то необычным.

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31-летняя Кристен Хойт зафиксировала забавный момент, когда песик ее подруги Джордж, метис бордер-колли и питбуля, начал дебоширить во время важного Zoom-звонка. Этот ролик быстро стал популярным в TikTok, собрав множество просмотров, лайков и комментариев.

Хойт из Сан-Франциско (Калифорния, США) призналась, что ее подруга и коллега быстро выключила камеру, когда заметила в поле зрения Джорджа с палочкой в зубах. Ей удалось избежать неприятной ситуации в ходе деловой встречи, но она еще долго не могла перестать смеяться, ведь собака делала все возможное, чтобы привлекать к себе внимание.

"Он начал толкать мою подругу головой, а когда это не сработало, то пустил в ход голос, чтобы сообщить, что ему нужно внимание. Когда и это не сработало, то пошел за костью и попытался сесть ей на колени", — продолжает Кристен.

Песик, как правило, еженедельно появляется в звонках Хойт, поэтому увидеть, как он прерывает встречу, для всех присутствующих не было чем-то необычным. Домашний любимец стал местной знаменитостью, и многие шутят, что это классическое поведение Джорджа.

Джордж хотел сорвать звонок своей хозяйки Фото: Instagram

Кристен спасла Джорджа в 2021 году, когда ему было 5 месяцев.

"Это самое милое и эмоциональное животное, которое я когда-либо встречала. Вы можете увидеть эмоции в его глазах и любовь, которую он испытывает к моим друзьям и семье. Джордж появился, когда я переживала расставание, и спас меня так же как и я его. Он — весь мой мир. Призываю людей брать на воспитание собак, которые нуждаются в помощи, а не покупать", — рассказывает хозяйка в интервью Newsweek.

Это видео было опубликовано на странице Джорджа в TikTok. Всего за несколько дней оно собрало более 135 тыс. просмотров и 30 тыс. лайков.

"Он говорит: "Это может быть электронное письмо, пойдем играть";

"Пес знает, что он важнее, чем все это";

"Мои таксы всегда плачут или что-то рвут, когда я разговариваю по телефону".

Напомним, ранее Фокус писал о 23-летней Белль Фортсон, которая живет в Южной Каролине (США) вместе со своим щенком Марлоу. Это гибрид двух самых крупных пород собак — бернского горного и сенбернара. Владелица понимала, что ее домашний любимец будет большим, но не надеялась, что настолько: в 5-месячном возрасте он весит около 32 кг.

Кроме того, реакция золотистого ретривера при встрече с подругой своей хозяйки, которая не появлялась в течение месяца, стала вирусной в социальных сетях. Соответствующий ролик только в TikTok собрал более пяти миллионов просмотров, а также множество лайков, комментариев, репостов и других реакций.