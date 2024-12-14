Хозяйка не могла понять, почему собака роет яму, а потом узнала правду (видео)

Как выяснилось, этот случай заложил фундамент очень необычной дружбы двух домашних любимцев. Пользователи сети пишут, что тронуты до глубины души.

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Художница Сав Макк не могла понять, почему ее собака, которую зовут Сэнди, копает большую яму возле забора, пока не заметила маленькую белую лапку, просовывающуюся между досками. Как выяснилось позже, за этим стоит история очень необычной дружбы.

"Я прилагаю много усилий для того, чтобы мой двор выглядел сказочно, поэтому не очень обрадовалась, увидев, что Сэнди начала копать яму возле моего забора", — рассказала Сав в TikTok.

Через несколько недель женщина наконец узнала правду — ее собака подружилась с соседской кошкой. Пара преодолевала все возможные препятствия, чтобы быть вместе.

"Однажды я нервно открыла жалюзи и увидела кошку, которая прислонилась головой к окну. Сэнди сделала так же", — вспоминает автор вирусного видео.

По ее словам, такие визиты продолжались в течение следующих трех ночей. В конце концов, Макк решила впустить незваную гостью в свой дом. Когда она это сделала, все выглядело так, будто домашние любимцы "знали друг друга в другой жизни".

На других кадрах можно увидеть, как пушистики прижимаются друг к другу и проявляют нежность.

Этот клип собрал более полумиллиона просмотров, множество лайков и других реакций от зрителей.

"Похоже, что они старые друзья, которые снова нашли друг друга";

"Это самое милое видео, которое я видел в своей жизни";

"Коты так хорошо умеют выбирать себе друзей".

Кто-то из комментаторов спросил, знает ли Макк хозяина кошки. Женщина ответила утвердительно. Как выяснилось, ее соседка спасла бедное животное после того, как предыдущие владельцы выбросили его на обочину дороги.

Напомним, ранее Сара Джонсон из Флориды (США) нашла на обочине грунтовой дороги Юпитер-Фармс двух брошенных собак с буквально разрывающей сердце запиской. Женщина решила забрать домашних любимцев переночевать к себе, а утром следующего дня отвезла в местный приют Furry Friends ("Пушистые друзья").

А вот Ханна Джонс из Северной Ирландии (Великобритания) отправила своих двух спаниелей на стрижку к местному грумеру и была ошеломлена, когда увидела, что с ними произошло.