Хазяйка не могла зрозуміти, чому собака риє яму, а потім дізналась правду (відео)

Як з’ясувалося, цей випадок заклав фундамент дуже незвичної дружби двох домашніх улюбленців. Користувачі мережі пишуть, що зворушені до глибини душі.

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Художниця Сав Макк не могла зрозуміти, чому її собака, яку звуть Сенді, копає велику яму біля паркану, аж поки не помітила маленьку білу лапку, що просовувалася між штахетами. Як з’ясувалося пізніше, за цим стоїть історія дуже незвичної дружби.

"Я докладаю багато зусиль задля того, щоб моє подвір'я виглядало казково, тому не дуже зраділа, побачивши, що Сенді почала копати яму біля мого паркану", — розповіла Сав у TikTok.

Через кілька тижнів жінка нарешті дізналась правду — її собака подружився з сусідською кішкою. Пара долала всі можливі перешкоди, щоб бути разом.

"Одного дня я нервово відкрила жалюзі й побачила кішку, яка притулилася головою до вікна. Сенді зробила так само", — згадує авторка вірусного відео.

За її словами, такі візити продовжувалися протягом наступних трьох ночей. Зрештою, Макк вирішила впустити непрохану гостю у свій дім. Коли вона це зробила, все виглядало так, наче домашні улюбленці "знали одне одного в іншому житті".

На інших кадрах можна побачити, як пухнастики притискаються одне до одного та проявляють ніжність.

Цей кліп зібрав понад пів мільйона переглядів, безліч вподобайок та інших реакцій від глядачів.

"Схоже, що вони старі друзі, які знову знайшли один одного";

"Це наймиліше відео, яке я бачив у своєму житті";

"Коти так добре вміють обирати собі друзів".

Хтось з коментаторів запитав, чи знає Макк господаря кішки. Жінка відповіла ствердно. Як з’ясувалось, її сусідка врятувала бідолашну тварину після того, як попередні власники викинули її на узбіччя дороги.

Нагадаємо, раніше Сара Джонсон з Флориди (США) знайшла на узбіччі ґрунтової дороги Юпітер-Фармс двох покинутих собак із запискою, що буквально розриває серце. Жінка вирішила забрати домашніх улюбленців переночувати до себе, а вранці наступного дня відвезла до місцевого притулку Furry Friends ("Пухнасті друзі").

А от Ханна Джонс з Північної Ірландії (Велика Британія) відправила своїх двох спанієлів на стрижку до місцевого грумера й була приголомшена, коли побачила, що з ними сталося.