Всі задихаються зо сміху: жінка похизувалась новими зубами за $2 тисячі (відео)
Реакція інтернет-користувачів на "гіпертрофовану" посмішку інфлюєнсерки була доволі неоднозначною.
Блогерка на ім’я Мейзі викликала хвилю обговорень, показавши свої новенькі зуби вартість понад $2 тисячі, зроблені у турецькій стоматологічній клініці. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в TikTok.
"Це повністю змінило мій зовнішній вигляд. Вони саме такі, як я хотіла!" — поділилася щаслива власниця новеньких вінірів.Важливо
Однак реакція інтернет-користувачів на "гіпертрофовану" посмішку інфлюєнсерки була доволі неоднозначною. Одні вважають, що Мейзі жартує, інші звинуватили її в формуванні нереалістичного ідеалу краси.
"В якій ілюзії ви повинні жити, щоб думати, що ваші зуби гарні?" — запитала у коментарях одна з підписниць.
Інші також почали критикувати блогерку:
- "Ви маєте такий вигляд, ніби перебуваєте в агонії. Ледве можете говорити!"
- "Схожі на кінську пащу"
- "Задихаємось зо сміху!"
- "Кролик Багз не має нічого спільного з вами"
- "Ви як Тріша Ґоддард"
- "Почекай, з часом ти відчуєш справжній біль, і врешті потрапиш у лікарню"
Мейзі не заперечує, що нові зуби не дуже зручні. За її словами, "щелепа боліла з обох боків" після першого прийому їжі в Туреччині. Цікаво, що син блогерки теж висловив свою думку, назвавши новий образ мами дуже схожим на персонажа мультфільму "Dennis the Menace".
Її ролик швидко став популярним, зібравши величезну кількість переглядів, вподобайок та репостів.
@maisiesmith44 Final fitting tomorrow - over the moon thank you to my dentist working around the clock to get me in😍 #fyp #viral ♬ original sound - MaisieSmith🫶🏾
Нагадаємо, раніше Фокус писав про американку Кетлін Вілсон з Міннесоти, яка подала до суду на свого стоматолога та стверджує, що він спотворив її посмішку. Жінці довелося скористатися послугами кількох інших дантистів, аби виправити "свавілля", й вимагає щонайменше 50 тисяч доларів компенсації.
Крім того, ми розповідали про чоловіка з Туреччини, якому довелося понад місяць терпіти нестерпний біль через прибиральника, який видавав себе за стоматолога. В одній із клінік Стамбула він видалив пацієнтові чотири передні зуби.