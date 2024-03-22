Всі задихаються зо сміху: жінка похизувалась новими зубами за $2 тисячі (відео)

Реакція інтернет-користувачів на "гіпертрофовану" посмішку інфлюєнсерки була доволі неоднозначною.

Related video

Блогерка на ім’я Мейзі викликала хвилю обговорень, показавши свої новенькі зуби вартість понад $2 тисячі, зроблені у турецькій стоматологічній клініці. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в TikTok.

"Це повністю змінило мій зовнішній вигляд. Вони саме такі, як я хотіла!" — поділилася щаслива власниця новеньких вінірів.

Важливо

Жінка розлучилася з чоловіком через те, що він не мився і рідко чистив зуби (фото)

Однак реакція інтернет-користувачів на "гіпертрофовану" посмішку інфлюєнсерки була доволі неоднозначною. Одні вважають, що Мейзі жартує, інші звинуватили її в формуванні нереалістичного ідеалу краси.

"В якій ілюзії ви повинні жити, щоб думати, що ваші зуби гарні?" — запитала у коментарях одна з підписниць.

Інші також почали критикувати блогерку:

"Ви маєте такий вигляд, ніби перебуваєте в агонії. Ледве можете говорити!"

"Схожі на кінську пащу"

"Задихаємось зо сміху!"

"Кролик Багз не має нічого спільного з вами"

"Ви як Тріша Ґоддард"

"Почекай, з часом ти відчуєш справжній біль, і врешті потрапиш у лікарню"

Мейзі не заперечує, що нові зуби не дуже зручні. За її словами, "щелепа боліла з обох боків" після першого прийому їжі в Туреччині. Цікаво, що син блогерки теж висловив свою думку, назвавши новий образ мами дуже схожим на персонажа мультфільму "Dennis the Menace".

Її ролик швидко став популярним, зібравши величезну кількість переглядів, вподобайок та репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американку Кетлін Вілсон з Міннесоти, яка подала до суду на свого стоматолога та стверджує, що він спотворив її посмішку. Жінці довелося скористатися послугами кількох інших дантистів, аби виправити "свавілля", й вимагає щонайменше 50 тисяч доларів компенсації.

Крім того, ми розповідали про чоловіка з Туреччини, якому довелося понад місяць терпіти нестерпний біль через прибиральника, який видавав себе за стоматолога. В одній із клінік Стамбула він видалив пацієнтові чотири передні зуби.