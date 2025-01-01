Мама показывала на камеру свое тело после родов и случайно сняла реакцию мужа (видео)

На своем вирусном видео, которое собрало более 2,4 миллиона просмотров, женщина зафиксировала курьезный момент, как мужчина опускает футболку, когда она собирается показать на камеру живот.

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Молодая мама Шайенн Пернелл из маленького городка Калифорния, что в штате Миссури (США), записывала на видео, как изменилось ее тело после родов. Этот ролик мгновенно завирусился в сети, однако по другой причине — людей заинтриговала реакция ее мужа.

Шайенн недавно родила своего второго ребенка — Жозефину Мейлин. Эту беременность мать называет американскими горками, которые принесли ей много взлетов и падений, облегченных только благодаря присутствию и поддержке ее любимого мужа.

Поддержка мужа

"Мы наконец-то обжились и наладили привычный ритм жизни. Первый ребенок понемногу привыкает к тому, что у него появилась маленькая сестренка, поэтому с каждым днем становится все легче и легче. Даже самые сложные моменты кажутся не такими уж и невыполнимыми!" — рассказала она в интервью изданию Newsweek.

На своем вирусном видео, которое собрало более 2,4 миллиона просмотров, женщина зафиксировала курьезный момент, как мужчина опускает футболку, когда она собирается показать на камеру живот.

Шайенн Пернелл хотела показать свой избыточный вес Фото: TikTok

"Я настроила камеру, чтобы записать видео, чтобы потом отслеживать, как я худею или набираю вес после родов. Именно в этот момент муж зашел в комнату. Он понял, что я зациклилась на своем весе, поэтому напомнил, что мое тело теперь еще красивее,ведь я вырастила двоих детей! Это было абсолютно искренне!" — вспоминает она.

Реакция людей

Пользователи сети были поражены от увиденного. Они пожелали семье взаимопонимания, любви и счастья.

"Надеюсь, что такая же любовь найдет меня";

"Нам нужно больше мужчин, которые могут вот так поддержать";

"Если мой мужчина будет не таким, то я не хочу его";

"Мы, женщины, можем быть настолько критичными к себе, что забываем о том, через что пришлось пройти нашему телу, чтобы создать ребенка! Нужно время, чтобы исцелиться, и важно быть терпеливой и дарить себе благодать";

"Это так важно — иметь партнера, который может успокоить вас и напомнить, насколько вы прекрасны. Настоящее уважение и любовь друг к другу — это фундамент, на котором возведен дом вашей семьи".

Напомним, ранее беседа между матерью, которую зовут Бритни, и ее 6-летней дочерью покорила сердца многих пользователей социальных сетей. Соответствующее видео за считанные дни собрало более 10 миллионов просмотров и множество лайков в TikTok.

А вот 35-летняя Джамила Ахмед, мама четверых детей, рассказала своим подписчикам, как ей удалось приучить сыновей к уборке. Когда женщина укладывает своего младшего малыша спать, ее старшие дети, которым 10 и 13 лет соответственно, по вечерам берут на себя ответственность за чистоту и порядок дома.