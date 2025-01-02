Батько дозволив маленькій дочці приготувати каву: краще б він зробив це сам (відео)

У кадрі можна побачити кумедну сцену на кухні. Дівчинці лишилося тільки додати до кави трохи молока, але щось пішло не за планом.

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Коннор Лодж дозволив своїй 2-річній доньці приготувати йому каву, але швидко пошкодував про своє рішення. Батько регулярно ділиться фрагментами повсякденного життя на сторінці у TikTok. Одне з його останніх відео стало вірусним, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

26-річний Коннор та його 25-річна наречена Джордан живуть в Ессексі (Англія) й виховують доньку — Каллу. У кадрі батько сімейства показав, як його дитина вчиться акуратно наливати молоко до горнятка, але все закінчилося зовсім не так, як планувалося.

Цікаве виховання

"Цей кліп лише фрагмент з довшого відео, де я вчив Каллу готувати каву. Ми заохочуємо її робити все по-своєму, навіть якщо це призводить до безладу", — розповів Лодж в інтерв'ю журналу Newsweek.

У кадрі можна побачити кумедну сцену на кухні. Батько з донькою готують напій. Все майже готово, але потрібно додати до кави молока.

Калла вилила у напій все молоко з пляшки Фото: TikTok

"Тобі навіть не потрібна моя допомога", — каже Коннор, але помиляється, оскільки донька радісно виливає весь залишок молока в горнятко, і воно переливається через край, розбризкуючись по всьому столу. Побачивши це, чоловік закриває обличчя руками, а потім додає: "Я зараз буду сміятися":

Лодж зазначив, що технічно Калла впоралася зі своїм завданням.

"Вона дуже пишалася собою, хоча була трохи збентежена, чому я так відреагував, бо вона налила молоко в чашку. Я ж не уточнював, скільки саме потрібно", — розповідає він.

Реакція мережі

Користувачам мережі сподобався милий ролик, який з моменту публікації зібрав понад 200 тисяч вподобань.

"Слухай, ти не можеш плакати через розлите молоко";

"Гаразд, але зверніть увагу на силу хватки, як вона впевнено нахилила цю пляшку молока!";

"Той факт, що вона не боїться, зігріває моє серце".

Зрештою, Лодж резюмував: "Завжди намагаємося давати нашій доньці маленькі уроки, такі як приготування чаю та кави, а також вчимо її кулінарії, наприклад вона любить чистити картоплю".

Нагадаємо, 5-річна дівчинка влаштувала справжнє шоу під час сімейної святкової фотосесії. Цей курйозний ролик в Instagram зібрав понад 10 мільйонів переглядів та залишив інтернет-глядачів у захваті.

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