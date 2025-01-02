Батьки не були готові до того, що зробила їхня 5-річна донька під час сімейної фотосесії

Батько сімейства, 39-річний Гаррі, продемонстрував, як його донька Елсі приймає різні кумедні пози, використовуючи різноманітний реквізит.

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5-річна дівчинка влаштувала справжнє шоу під час сімейної святкової фотосесії. Цей курйозний ролик в Instagram зібрав понад 10 мільйонів переглядів та залишив інтернет-глядачів у захваті.

У кадрі батько сімейства, 39-річний Гаррі, показує, як його донька Елсі демонструє різні кумедні пози, використовуючи коня-гойдалку та подарунки як реквізит.

"Я був приголомшений. Намагаюся зрозуміти, де вона побачила ці пози, адже Елсі ніколи не бачила модельних телешоу й ніколи не була в соціальних мережах", — розповів Гаррі в інтерв’ю виданню Newsweek.

Дівчинка поки що не знає, ким хоче стати, коли виросте, але батьки не сумніваються, що це буде щось творче.

"У неї так багато талантів. Ми просто намагаємося розвивати їх, поки вона не вибере один, на якому зупиниться. Ось, чому ми опублікували це відео, сподіваючись отримати допомогу в розвитку її модельного таланту", — додав чоловік.

Дівчинка поки що не знає, ким хоче стати, коли виросте, але батьки не сумніваються, що це буде щось творче Фото: TikTok

За словами батька, Елсі пристрасно ставиться до свого гардероба і відмовляється носити вдома щось, окрім сукні принцеси.

"Коли вона виходить з дому, то завжди ретельно обирає собі вбрання, і вона дуже добре це вміє. Це перша ознака того, що у неї є талант до моди", — додав чоловік.

Це відео зібрало понад 522 тисяч уподобань та понад 4 тисяч коментарів.

"У цей момент вам усім потрібно просто піти зі знімального майданчика і дати їй змогу по-справжньому закріпитися!" — написав один з учасників обговорення;

"Vogue кличе!" — жартує інша глядачка;

Ще один додав: "Послухайте, ви вдягли її в сукню, вона вийшла і зробила шоу".

Нагадаємо, одна мама перевіряла рожеву сумочку своєї 7-річної доньки й очікувала знайти там якісь дрібнички. Можливо, тюбик блиску для губ, іграшки, олівці та фломастери. Натомість вона побачила те, що змусило її здригнутися — іграшковий пістолет з неоновою зеленою ракетою. Відповідне відео з’явилось у TikTok, зібравши 5,5 мільйона переглядів, безліч вподобайок та коментарів.

Крім того, молода мама Шайєнн Пернелл з маленького містечка Каліфорнія, що в штаті Міссурі (США), записувала на відео, як змінилося її тіло після пологів. Цей ролик миттєво завірусився у мережі, однак з іншої причини — людей заінтригувала реакція її чоловіка.