"Про всяк випадок": мама відкрила сумочку 7-річної дочки й не повірила своїм очам (фото)

Жінка очікувала побачити серед особистих речей дитини щось більш передбачуване, наприклад блиск для губ або картку з покемонами.

Related video

Коли мама перевіряла рожеву сумочку своєї 7-річної доньки, то очікувала знайти якісь дрібнички. Можливо, тюбик блиску для губ, іграшки, олівці та фломастери. Натомість вона побачила те, що змусило її здригнутися — іграшковий пістолет з неоновою зеленою ракетою. Відповідне відео з’явилось у TikTok, зібравши 5,5 мільйона переглядів, безліч вподобайок та коментарів.

"Коли ви йдете перевіряти сумочку своєї 7-річної дитини. Ось, що там лежить", — вказала в описі Маркіта Макінтайр з Центральної Каліфорнії (США).

Мати пояснила, що її донька Чарлі йшла на день народження, присвячений космічній тематиці, а футуристичні іграшки були одним із подарунків для гостей.

"Вона вирішила носити зброю у сумочці на випадок інопланетного вторгнення. Я так сміялася, бо очікувала побачити блиск для губ або картку з покемонами", — ділиться жінка в інтерв'ю журналу Newsweek.

Реакція мережі

Користувачі мережі засипали авторку кумедними коментарями, відзначивши креативність Чарлі та її готовність до міжгалактичних надзвичайних ситуацій. Дехто поділився власними історіями.

"Таке дівчаче життя";

"У мого 4-річного сина під подушкою іноді лежить іграшковий ніж. Він завжди напоготові";

"Тільки найнеобхідніше";

"У моєї доньки гаманець, наповнений жолудями".

Мама знайшла в сумочці дочки цікаві речі Фото: TikTok

Макінтайр не очікувала, що її ролик стане вірусним, але у захваті від того, що це відео викликало резонанс і змусило посміятися багатьох людей.

"Я здивована, що це стало настільки вірусним, але мені подобаються подібні історії від інших батьків", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про мисливця за скарбами Джозефа Кука, який знайшов на пляжі загублену обручку вартістю $40 тисяч й віддав ювелірну прикрасу законній власниці після багатьох місяців пошуків.

А от Джилл Мандлі з Торонто (Канада) живе у 130-річному будинку і поетапно реставрує його разом зі своїм чоловіком. Одного разу донька хазяйки поклала свій телефон на полицю каміна, що стоїть у вітальні, однак пристрій випадково скотився та впав. Діставши його, родина була вражена знайденими всередині ніші старовинними речами.