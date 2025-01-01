Жінка почала ремонт у 120-річному будинку: за каміном на неї чекав сюрприз (фото)

Джилл Мандлі прагне відновити красу старого вікторіанського будинку й ділиться всіма етапами ремонту в соціальних мережах.

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Джилл Мандлі з Торонто (Канада) живе у 130-річному будинку і поетапно реставрує його разом зі своїм чоловіком. Одного разу донька хазяйки поклала свій телефон на полицю каміна, що стоїть у вітальні, однак пристрій випадково скотився і впав. Діставши його, родина була вражена знайденими всередині ніші старовинними речами.

"Наш телефон випадково впав за камінну полицю, тому ми використали лом, щоб витягнути полицю й дістати його. Коли ми це робили, то чоловік помітив там й інші предмети, вкриті шарами пилу", — розповіла Джилл в інтерв'ю Newsweek.

Відео, яке Мандлі опублікувала в Instagram, миттєво стало вірусним, зібравши понад 40 тисяч переглядів, безліч вподобайок, коментарів та інших реакцій.

"Я неохоче простягнула руку і відкрила скарбницю: 12 різдвяних листівок початку 1900-х років, у тому числі одна 1927 року з маленьким пластиковим календарем всередині. Більшість листівок написані готичним шрифтом, в обмеженій кількості кольорів, зокрема чорному та червоному. Деякі з них були надіслані церквами, але без вказання адреси. Жодна не була адресована", — додає жінка.

Родина знайшла унікальні речі в своєму будинку Фото: Instagram

У наступному відео Мандлі зчищає пил з артефактів і показує різдвяні побажання, якими ділилися люди 100 років тому. В описі до ролика жінка розповідає, що одна з листівок датована 1927 роком.

"Нам потрібно, щоб Різдво було найкращим з усіх. Щоб нас не забули ті, кого ми не можемо забути", — вказано на одній з листівок.

"Ця знахідка — лише один з багатьох скарбів, які ми знайшли у нашому будинку. Він залишався недоторканим протягом 130-річної історії. Наразі прагнемо відновити його оригінальну вікторіанську красу й будемо ділитися всіма етапами ремонту в соціальних мережах", — резюмувала господиня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як чоловік випадково впустив iPhone у скриньку для пожертв, але храм в Індії тепер його не віддає.

Крім того, британець Марк Ворган знайшов картину на смітнику, а потім похизувався, що продав її за 26 500 фунтів стерлінгів (близько 1,4 млн гривень). Твір мистецтва віднесли до Британського музею, щоб експерти підтвердили його автентичність. З'ясувалось, що картина — справжня, це 500-річна гравюра.