Женщина начала ремонт в 120-летнем доме: за камином ее ждал сюрприз (фото)

Джилл Мандли стремится восстановить красоту старого викторианского дома и делится всеми этапами ремонта в социальных сетях.

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Джилл Мандли из Торонто (Канада) живет в 130-летнем доме и поэтапно реставрирует его вместе со своим мужем. Однажды дочь хозяйки положила свой телефон на полку камина, стоящего в гостиной, но устройство случайно скатилось и упало. Достав его, семья была поражена найденными внутри ниши старинными вещами.

"Наш телефон случайно упал за каминную полку, поэтому мы использовали лом, чтобы вытащить полку и достать его. Когда мы это делали, то муж заметил там и другие предметы, покрытые слоями пыли", — рассказала Джилл в интервью Newsweek.

Видео, которое Мандли опубликовала в Instagram, мгновенно стало вирусным, собрав более 40 тысяч просмотров, множество лайков, комментариев и других реакций.

"Я неохотно протянула руку и открыла сокровищницу: 12 рождественских открыток начала 1900-х годов, в том числе одна 1927 года с маленьким пластиковым календарем внутри. Большинство открыток написаны готическим шрифтом, в ограниченном количестве цветов, в том числе черном и красном. Некоторые из них были отправлены церквями, но без указания адреса. Ни одна не была адресована", — добавляет женщина.

Семья нашла уникальные вещи в своем доме Фото: Instagram

В следующем видео Мандли счищает пыль с артефактов и показывает рождественские пожелания, которыми делились люди 100 лет назад. В описании к ролику женщина рассказывает, что одна из открыток датирована 1927 годом.

"Нам нужно, чтобы Рождество было лучшим из всех. Чтобы нас не забыли те, кого мы не можем забыть", — указано на одной из открыток.

"Эта находка — лишь одно из многих сокровищ, которые мы нашли в нашем доме. Он оставался нетронутым в течение 130-летней истории. Сейчас стремимся восстановить его оригинальную викторианскую красоту и будем делиться всеми этапами ремонта в социальных сетях", — резюмировала хозяйка.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как мужчина случайно уронил iPhone в ящик для пожертвований, но храм в Индии теперь его не отдает.

Кроме того, британец Марк Уорган нашел картину на свалке, а потом похвастался, что продал ее за 26 500 фунтов стерлингов (около 1,4 млн гривен). Произведение искусства отнесли в Британский музей, чтобы эксперты подтвердили его подлинность. Выяснилось, что картина — настоящая, это 500-летняя гравюра.