Семья из Калифорнии купила 750-летний замок во Франции и очень пожалела (фото, видео)

Ремонтные работы по приведению замка в жилой вид изначально оценивались в 1 млн долларов, позже их стоимость возросла в 1,5 раза. Но до завершения проекта смета может увеличиться еще в несколько раз.

Related video

Джулия Лич и ее партнерша Каролина Ибарра решили продать свой дом в Сан-Диего (Калифорния) и потратить $2,6 млн на французский замок Пюи Видаль в Шаранте, но не ожидали, что превращение старинной недвижимости в жилье мечты станет настолько проблемным и затратным, пишет Wall Street Journal.

Пара переехала к родителям и сестре Джулии в надежде вырваться из круговерти калифорнийской суеты и перестроить 750-летний замок в дом, о котором они всегда мечтали.

Замок Пюи Видаль в Шаранте, Франция

Но как только им вручили ключи, на новых владелиц обрушился шквал проблем, включая засоренные канализационные трубы, сильные штормы и даже небольшое землетрясение.

Теперь жещины прилагают максимум усилий, чтобы их приобретение окупилось, и до "жизни в раю" им предстоит очень длительный путь.

Хотя пара заявила, что они знали, что переезд и реконструкция будут сложными, масштаб стоящей перед ними задачи все равно оказался очень сложным. Когда Ли и Ибарра начали преображение, изначально рассчитанная смета в миллион долларов выросла в полтора раза, однако пара уверена, что конечная сумма ремонта будет в два раза больше, если они хотят достигнуть того результата, на который рассчитывали на старте работ.

Джулия и Каролина оставили солнечную Калифорнию ради жизни во Франции

Обветшалое строение оказалось сложным для ремонта с самого начала, и семья потратила месяцы, пытаясь найти распределительный щиток, прежде чем он был в конечном итоге обнаружен "в подземелье". Вдобавок ко всему им пришлось столкнуться с тем, что в одной из башен замка была найдена мертвая сова, засоренные трубы и остатки средневекового бассейна для лошадей.

На обширной территории есть 88 окон, три башни, 17 каминов, а сад, настолько большой, что на его подрезку уходит неделя.

На подрезку сада на территории замка уходит неделя

Еще одна проблема проявилась прошлой зимой, которая стала одной из самых дождливых во Франции за всю историю и принесла с собой разрушительные наводнения. Из-за них Джулия и Каролина оказались заперты внутри замка.

По словам Лич, она только после покупки замка узнала, что он является исторической достопримечательностью, которую необходимо восстановить с использованием исторически точных, но дорогих методов, что владельцам на данный момент недоступно.

Многие комнаты в замке уже готовы к приему гостей

Джулия и Каролина решили сдавать замок в аренду через свое предприятие Lady of the Chateau, однако стоимость содержания собственности площадью 1300 квадратных метров почти не позволяет им просто выйти в ноль, не говоря уже о прибыли. Если они не выполнят требования по минимальному доходу для владельцев французской визы, им может грозить депортация. Через два года виза пары будет зависеть от того, смогут ли они доказать, что каждая из них зарабатывает 42 406 евро или примерно $46 800 долларов.

В конце концов семья приняла решение продать свой большой дом в Ла-Хойе за $5,6 миллиона долларов, согласно Zillow, что вдвое превышает стоимость шато, а вырученные деньги и дальше тратить на обустройство замка.

Лич и Ибарра создали страницу в Instagram под названием The Lady of the Chateau, где публикуют красивые снимки из замка, однако изображения не отражают состояние упадка и хаоса в нем. Владельцы изначально позиционировали шато как гостевой дом. Многие гости узнали о шато через популярный канал пары на YouTube.

Чтобы заработать на ремонт замка, владелицы приняли решение проводить на территории замка ретриты и семинары. В июне они провели свой первый семинар по воздушной йоге, но заработанных денег хватило только на то, чтобы выйти в ноль.

"Жизнь всегда очень тяжела… И романтизированные, прекрасные вещи, которые вы видите в ленте Instagram, — это всегда так много работы, чтобы это произошло", — объяснила Лич.

Пара, которая работала помощницами оператора на телевидении и съемочных площадках в Бруклине и зарабатывала около $100 тысяч каждая, признаются, что скучают по суете городской жизни, однако не теряют оптимизма. На октябрь у них есть две "гигантские" брони. Пятидневные "фэнтезийные фотосессии" полностью распроданы, все девять гостевых номеров заняты, а в списке ожидания более 100 человек.

Ранее Фокус писал, что в Ирландии беженцев из Украины поселили в замке XV века.