В Британии не могут продать дом с тремя спальнями и большим секретом в туалете (фото)

Поклонник абстрактного искусства своеобразно отделал свой дом в Ньюкасл-апон-Тайн. Возможно, именно поэтому его теперь не хотят покупать.

Любитель абстрактного искусства из британского Ньюкасла Газ Дэвис продавал свой трехкомнатный дом за 200 000 фунтов стерлингов, то есть примерно 10,5 млн грн. Это самая обычная, ничем не примечательная недвижимость, пишет The Sun, если не считать туалета.

Туалет на первом этаже оклеен обоями с леопардовым принтом, а над раковиной, вместо зеркала, висит фотография Пэт — персонажа мыльной оперы BBC "Жители Ист-Энда", которую в период с 1986 по 2012 год играла актриса Пэм Сент-Клемент.

Важно

Мужчина "случайно" купил 200-летний заброшенный особняк и превратил его в дом мечты

Хозяин жилья настаивает, что он не является поклонником данного сериала и редко пользуется этим кричащим туалетом, отметив, что это "просто такой дизайн".

После приобретения дома, признался его нынешний владелец, увлекающийся абстрактным искусством, его жена посоветовала Газу сдерживать свои порывы. Поэтому он всего лишь остановился на леопардовом принте в туалете, а вместо стандартного зеркала ему на пришло в голову повесить фото актрисы.

Кроме того, леопардовые обои также украшают одну из спален.

Продажа дома связана с тем, что мужчина переезжает в Австралию.

Данное объявление, как сообщается, просмотрели несколько человек, однако предложений о покупке не поступало. Поэтому владелец уже несколько снизил цену, до 190 тыс фунтов, то есть примерно до 9,9 млн гривен.

Напомним, роскошный дворец Ка'Дарио, расположенный на берегу Гранд-канала в Венеции, выставлен на продажу за 15 миллионов фунтов, но остается без покупателей.

Фокус писал, что семья из британского городка Денби отказалась продать дом перед тем, как вокруг него построили кольцевую дорогу. Теперь сотни автомобилей каждый час проносятся мимо их участка по оживленной трассе.