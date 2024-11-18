Дом оказался в центре кольцевой дороги: как там на протяжении 60 лет живут люди (фото)

65-летний владелец уникального дома чувствует себя как дома, когда видит и слышит, как вокруг едут автомобили.

Семья из городка Денби (Великобритания) отказалась продать дом перед тем, как вокруг него построили кольцевую дорогу. Теперь сотни автомобилей каждый час проносятся мимо их участка на оживленной трассе A525, пишет издание The Sun.

65-летний владелец уникального помещения, Кливид Говатсон, чувствует себя как дома только тогда, когда видит и слышит, как едут автомобили. Отец семерых детей и дедушка 12 внуков живет на кольцевой дороге со своей женой Анвен и не отрицает, что это не всегда легко.

"Когда водители движутся по кольцевой дороге, то не ожидают, что кто-то выйдет с самого островка, поэтому приходится делать несколько дублей. Однако у нас нет с этим проблем — просто ждем, пока станет немного тише, а такое иногда бывает", — рассказывает владелец бунгало, находящегося в собственности его семьи более 60 лет.

Кливид Говатсон со своей женой Анвен Фото: Clwyd Howatson

Дедушка также добавляет, что водители доставки часто растерянно ездят по кругу, пытаясь найти его адрес.

"У нас тот же почтовый индекс, что и у окружающих домов, поэтому водителям может понадобиться некоторое время, чтобы понять, что мы живем прямо на кольцевой развязке. Конечно, если они не были у нас раньше. Когда объясняю по телефону дорогу, то говорю: "Нет, нет, мы не возле кольца — мы, собственно, в нем", — добавляет он.

Как ни странно, аварии на этом участке случаются нечасто. Кливид утверждает, что за эти годы они не видели "ничего серьезного", если не учитывать несколько ДТП, когда кольцевую дорогу только построили, а озадаченные водители объезжали ее с нарушением правил.

"Мы живем в удобной локации, благодаря чему можно легко добраться до места назначения. К тому же нам не нужно беспокоиться о соседях, поскольку здесь их нет. Да и большинство членов нашей семьи живет рядом. Не все так плохо. У нас двойные стеклопакеты, поэтому шум не доставляет особых хлопот — дорога становится по-настоящему оживленной только в часы пик, то есть пару раз в день", — делится мужчина.

Владелец рассказывает, что бунгало находится в собственности его семьи более 60 лет Фото: Clwyd Howatson Владелец рассказывает, что бунгало находится в собственности его семьи более 60 лет Фото: Clwyd Howatson

Кливид уверяет, что они с женой могут подумать о переезде, когда станут старше, но надеются, что этот дом останется в собственности их семьи еще на долгие годы.

Напомним, ранее Фокус писал, что супруги Эмили и Тайлер из Кардиффа, которые живут в одном из самых тонких домов Великобритании шириной всего 4,9 фута (около 3 м), рассказывают, что водители доставки годами не могут найти их адрес.

Кроме того, полуразрушенный дом с двумя спальнями в центре городка Саутволд (графство Саффолк, Великобритания), где 50 лет назад "остановилось время", выставили на аукцион за 250 тысяч фунтов стерлингов (около 13,5 миллиона гривен).