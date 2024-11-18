Будинок опинився в центрі кільцевої дороги: як там протягом 60 років живуть люди (фото)

65-річний власник унікального помешкання, якого звуть Клівід Говатсон, відчуває себе як вдома лише тоді, коли бачить та чує, як довкола їдуть автомобілі.

Родина з містечка Денбі (Велика Британія) відмовилася продати будинок перед тим, як довкола нього побудували кільцеву дорогу. Тепер сотні автомобілів щогодини проносяться повз їхню ділянку на жвавій трасі A525, пише видання The Sun.

65-річний власник унікального помешкання, Клівід Говатсон, відчуває себе як вдома лише тоді, коли бачить та чує, як їдуть автомобілі. Батько сімох дітей та дідусь 12 онуків живе на кільцевій дорозі зі своєю дружиною Анвен й не заперечує, що це не завжди легко.

"Коли водії рухаються кільцевою дорогою, то не очікують, що хтось вийде з самого острівця, тому доводиться робити кілька дублів. Однак у нас немає з цим проблем — просто чекаємо, поки стане трохи тихіше, а таке іноді буває", — розповідає власник бунгало, що перебуває у власності його родини понад 60 років.

Клівід Говатсон зі своєю дружиною Анвен Фото: Clwyd Howatson

Дідусь також додає, що водії доставки часто розгублено їздять по колу, намагаючись знайти його адресу.

"У нас той самий поштовий індекс, що й у навколишніх будинків, тому водіям може знадобитися певний час, аби зрозуміти, що ми живемо прямо на кільцевій розв'язці. Звісно, якщо вони не були у нас раніше. Коли пояснюю телефоном дорогу, то кажу: "Ні, ні, ми не біля кільця — ми, власне, у ньому", — додає він.

Як не дивно, аварії на цій ділянці трапляються нечасто. Клівід стверджує, що за ці роки вони не бачили "нічого серйозного", якщо не враховувати кілька ДТП, коли кільцеву дорогу тільки побудували, а спантеличені водії об'їжджали її з порушенням правил.

"Ми живемо у зручній локації, завдяки чому можна легко дістатися до місця призначення. До того ж нам не потрібно турбуватися про сусідів, оскільки тут їх немає. Та й більшість членів нашої родини живе поруч. Не все так погано. У нас подвійні склопакети, тож шум не завдає особливих клопотів — дорога стає по-справжньому жвавою лише у години пік, тобто пару разів на день", — ділиться чоловік.

Власник розповідає, що бунгало перебуває у власності його родини понад 60 років Фото: Clwyd Howatson Власник розповідає, що бунгало перебуває у власності його родини понад 60 років Фото: Clwyd Howatson

Клівід запевняє, що вони з дружиною можуть подумати про переїзд, коли стануть старшими, але сподіваються, що цей дім залишиться у власності їхньої родини ще на довгі роки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що подружжя Емілі та Тайлер з Кардіффа, які живуть в одному з найтонших будинків Великої Британії завширшки всього 4,9 фута (близько 3 м), розповідають, що водії доставки роками не можуть знайти їхню адресу.

Крім того, напівзруйнований будинок з двома спальнями у центрі містечка Саутволд (графство Саффолк, Велика Британія), де 50 років тому "зупинився час", виставили на аукціон за 250 тисяч фунтів стерлінгів (близько 13,5 мільйона гривень).