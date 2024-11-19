Никто не хочет покупать: "проклятый" дворец за 18 млн евро пугает людей (фото)

Роскошный дворец Ка'Дарио остается выставленным на продажу, ожидая того, кто решится принять на себя тяготы "проклятого" дома и сохранить частичку загадочной истории.

Роскошный дворец Ка'Дарио, расположенный на берегу Гранд-канала в Венеции, выставлен на продажу за 15 миллионов фунтов, но остается без покупателей. Об этом пишет Metro.

Несмотря на роскошные интерьеры и уникальную архитектуру, здание площадью 1 000 кв. м, включающее мраморные полы, мавританский фонтан и редкий для Венеции сад в 170 кв. м, пугает людей. Нынешняя цена в 18 миллионов евро не привлекает потенциальных владельцев, и причиной тому — мрачное прошлое дворца.

Дворец, построенный в 1479 году для венецианского дипломата Джованни Дарио, сразу стал символом роскоши. Однако трагедии начали происходить еще в те времена. Дочь первого владельца, Мариэтта, и ее муж Винченцо погибли при загадочных обстоятельствах, а их сын был убит. С тех пор здание постоянно передавалось из рук в руки, но никто не мог сохранить его надолго — практически каждый владелец либо разорялся, либо умирал.

Дворец, построенный в 1479 году для венецианского дипломата Джованни Дарио, сразу стал символом роскоши Фото: Universal Images Group Editorial

В 1972 году дворец купил менеджер группы The Who Кит Ламберт. Вскоре он стал утверждать, что "ощущает присутствие призраков". Мужчина выставил дворец на продажу и пытался держаться от него подальше, ночуя в других местах. Ламберт позже продал его итальянскому бизнесмену Фабрицио Феррари, который умер в результате падения с лестницы после перенесенного кровоизлияния в мозг.

В 1993 году здание купил Рауль Гардини, известный итальянский бизнесмен, который спустя несколько лет покончил жизнь самоубийством. Даже знаменитый режиссер Вуди Аллен, который интересовался покупкой дворца, в итоге отказался от сделки. Тем не менее в 2006 году его приобрел новый владелец, оставшийся неизвестным, и начал масштабную реставрацию.

На данный момент роскошный дворец Ка'Дарио остается выставленным на продажу Фото: Frank Bienewald

На данный момент роскошный дворец Ка'Дарио остается выставленным на продажу, ожидая того, кто решится принять на себя тяготы "проклятого" дома и сохранить частичку загадочной истории Венеции. По словам Марты Брунеллини, соучредителя агентства недвижимости Romolini, продать его действительно сложно, ведь подобная репутация продолжает отпугивать покупателей.

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