Первый в истории изогнутый небоскреб станет самым длинным зданием в мире (фото)

Проект "Большой изгиб" (The Big Bend) предполагает создание U-образной конструкции, которая будет изгибаться и снова опускаться вниз, превращаясь в своеобразную арку. Подобный подход позволяет обходить строгие законы планирования высотных зданий.

Американская архитектурная студия Oiio представила концепцию необычного небоскреба, который может изменить облик Нью-Йорка (США) и стать самым длинным зданием в мире. Об этом пишет Metro.

Проект "Большой изгиб" (The Big Bend) предполагает создание 4000-футовой U-образной конструкции, которая будет изгибаться и снова опускаться вниз, превращаясь в своеобразную арку. Этот подход позволяет обходить строгие законы планирования высотных зданий в Нью-Йорке и символизирует новый способ расширения городских границ.

В Нью-Йорке застройщики традиционно покупают "права на воздух" — вертикальное пространство над соседними зданиями, чтобы строить более высокие небоскребы. Однако благодаря своей уникальной форме "Большой изгиб" обходит необходимость приобретения этих прав, создавая вертикальную протяженность без дополнительных затрат и сложностей.

Издание отмечает, что если проект будет реализован, The Big Bend станет выше Бурдж-Халифа на 1000 футов и превысит высоту One World Trade Center, оставаясь при этом относительно компактным для Манхэттена. Проект также предусматривает инновационную систему лифтов, которые смогут перемещаться по горизонтали и в арочных зонах здания.

The Big Bend станет выше Бурдж-Халифа на 1000 футов и превысит высоту One World Trade Center Фото: Oiio

Дизайнер проекта Иоаннис Ойконому отметил, что цель проекта — "буквально выделяться" на фоне традиционных небоскребов, при этом не нарушая зонирование. Он подчеркнул, что здание должно быть "создано для того, чтобы быть увиденным".

"Существует множество различных способов сделать здание выделяющимся, но для этого оно должно буквально выделяться. Если нам удастся изогнуть нашу структуру, а не нарушить правила зонирования Нью-Йорка, мы сможем создать одно из самых престижных зданий на Манхэттене", — сказал он.

Тем не менее проект уже столкнулся с критикой. Известные архитекторы, такие как Стивен Холл и Лиз Диллер, выразили опасения по поводу влияния потенциального ущерба окружающей среде. Жители города также обеспокоены тем, как "Большой изгиб" может повлиять на Центральный парк, отбрасывая тень на их любимое место отдыха.

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