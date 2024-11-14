Перший в історії вигнутий хмарочос стане найдовшою будівлею у світі (фото)

Проєкт "Великий вигин" (The Big Bend) передбачає створення U-подібної конструкції, яка згинатиметься і знову опускатиметься донизу, перетворюючись на своєрідну арку. Такий підхід дає змогу обходити суворі закони планування висотних будівель.

Американська архітектурна студія Oiio представила концепцію незвичайного хмарочоса, який може змінити вигляд Нью-Йорка (США) і стати найдовшою будівлею у світі. Про це пише Metro.

Проєкт "Великий вигин" (The Big Bend) передбачає створення 4000-футової U-подібної конструкції, яка вигинатиметься і знову опускатиметься донизу, перетворюючись на своєрідну арку. Цей підхід дає змогу обходити суворі закони планування висотних будівель у Нью-Йорку і символізує новий спосіб розширення міських кордонів.

У Нью-Йорку забудовники традиційно купують "права на повітря" — вертикальний простір над сусідніми будівлями, щоб будувати вищі хмарочоси. Однак завдяки своїй унікальній формі "Великий вигин" обходить необхідність придбання цих прав, створюючи вертикальну протяжність без додаткових витрат і складнощів.

Видання зазначає, що якщо проєкт буде реалізовано, The Big Bend стане вищим за Бурдж-Халіфа на 1000 футів і перевищить висоту One World Trade Center, залишаючись при цьому відносно компактним для Мангеттена. Проєкт також передбачає інноваційну систему ліфтів, які зможуть переміщатися горизонтально і в аркових зонах будівлі.

The Big Bend стане вищим за Бурдж-Халіфа на 1000 футів і перевищить висоту One World Trade Center Фото: Oiio

Дизайнер проекту Іоанніс Ойконому зазначив, що мета проєкту — "буквально виділятися" на тлі традиційних хмарочосів, при цьому не порушуючи зонування. Він підкреслив, що будівля має бути "створена для того, щоб бути побаченою".

"Існує безліч різних способів зробити будівлю такою, що виділяється, але для цього вона має буквально виділятися. Якщо нам вдасться вигнути нашу структуру, а не порушити правила зонування Нью-Йорка, ми зможемо створити одну з найпрестижніших будівель на Мангеттені", — сказав він.

Проте проект уже зіткнувся з критикою. Відомі архітектори, такі як Стівен Голл і Ліз Діллер, висловили побоювання з приводу впливу потенційного збитку навколишньому середовищу. Жителі міста також стурбовані тим, як "Великий вигин" може вплинути на Центральний парк, відкидаючи тінь на їхнє улюблене місце відпочинку.

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Також стало відомо чому посеред лісу побудували величезний хмарочос. Будівля стала символом сучасної інженерної майстерності та свідченням того, як новаторські технології можуть співіснувати з природою.