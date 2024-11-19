Ніхто не хоче купувати: "проклятий" палац за 18 млн євро лякає людей (фото)

Розкішний палац Ка'Даріо залишається виставленим на продаж, чекаючи на того, хто наважиться прийняти на себе тяготи "проклятого" будинку і зберегти частинку загадкової історії.

Розкішний палац Ка'Даріо, розташований на березі Гранд-каналу у Венеції, виставлено на продаж за 15 мільйонів фунтів, але він залишається без покупців. Про це пише Metro.

Попри розкішні інтер'єри та унікальну архітектуру, будівля площею 1 000 кв. м, що включає мармурову підлогу, мавританський фонтан і рідкісний для Венеції сад у 170 кв. м, лякає людей. Нинішня ціна в 18 мільйонів євро не приваблює потенційних власників, і причиною тому — похмуре минуле палацу.

Палац, побудований 1479 року для венеціанського дипломата Джованні Даріо, одразу став символом розкоші. Однак трагедії почали відбуватися ще в ті часи. Дочка першого власника, Марієтта, та її чоловік Вінченцо загинули за загадкових обставин, а їхній син був убитий. Відтоді будівлю постійно передавали з рук у руки, але ніхто не міг зберегти її надовго — практично кожен власник або розорявся, або помирав.

Палац, побудований 1479 року для венеціанського дипломата Джованні Даріо, одразу став символом розкоші Фото: Universal Images Group Editorial

У 1972 році палац купив менеджер групи The Who Кіт Ламберт. Незабаром він став стверджувати, що "відчуває присутність привидів". Чоловік виставив палац на продаж і намагався триматися від нього якомога далі, ночуючи в інших місцях. Ламберт пізніше продав його італійському бізнесменові Фабріціо Феррарі, який помер унаслідок падіння зі сходів після перенесеного крововиливу в мозок.

У 1993 році будівлю купив Рауль Гардіні, відомий італійський бізнесмен, який за кілька років покінчив життя самогубством. Навіть знаменитий режисер Вуді Аллен, який цікавився купівлею палацу, у підсумку відмовився від угоди. Проте 2006 року його придбав новий власник, який залишився невідомим, і почав масштабну реставрацію.

Наразі розкішний палац Ка'Даріо залишається виставленим на продаж Фото: Frank Bienewald

Наразі розкішний палац Ка'Даріо залишається виставленим на продаж, чекаючи на того, хто наважиться прийняти на себе тяготи "проклятого" будинку і зберегти частинку загадкової історії Венеції. За словами Марти Брунелліні, співзасновника агентства нерухомості Romolini, продати його справді складно, адже подібна репутація продовжує відлякувати покупців.

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