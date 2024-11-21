У Британії не можуть продати будинок із трьома спальнями і великим секретом у туалеті (фото)

Шанувальник абстрактного мистецтва своєрідно оздобив свій будинок у Ньюкасл-апон-Тайн. Можливо, саме тому його тепер не хочуть купувати.

Любитель абстрактного мистецтва з британського Ньюкасла Газ Девіс продавав свій трикімнатний будинок за 200 000 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 10,5 млн грн. Це звичайнісінька, нічим не примітна нерухомість, пише The Sun, якщо не брати до уваги туалету.

Туалет на першому поверсі обклеєний шпалерами з леопардовим принтом, а над раковиною, замість дзеркала, висить фотографія Пет — персонажа мильної опери BBC "Мешканці Іст-Енду", яку в період з 1986 до 2012 року грала актриса Пем Сент-Клемент.

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Господар житла наполягає, що він не є шанувальником цього серіалу і рідко користується цим кричущим туалетом, зазначивши, що це "просто такий дизайн".

Після придбання будинку, зізнався його нинішній власник, який захоплюється абстрактним мистецтвом, його дружина порадила Газу стримувати свої пориви. Тому він лише зупинився на леопардовому принті в туалеті, а замість стандартного дзеркала йому спало на думку повісити фото актриси.

Крім того, леопардові шпалери також прикрашають одну зі спалень.

Продаж будинку пов'язаний з тим, що чоловік переїжджає до Австралії.

Це оголошення, як повідомляється, переглянули кілька людей, однак пропозицій про купівлю не надходило. Тому власник уже дещо знизив ціну, до 190 тис. фунтів, тобто приблизно до 9,9 млн гривень.

Нагадаємо, розкішний палац Ка'Даріо, розташований на березі Гранд-каналу у Венеції, виставлений на продаж за 15 мільйонів фунтів, але залишається без покупців.

Фокус писав, що сім'я з британського містечка Денбі відмовилася продати будинок перед тим, як навколо нього побудували кільцеву дорогу. Тепер сотні автомобілів щогодини проносяться повз їхню ділянку жвавою трасою.